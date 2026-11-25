トップ国際北米真剣交際求める若者17％―米家族調査【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 真剣交際求める若者17％―米家族調査【対訳ワシントン・タイムズ】 タグTOP NEWS2会員向け家族観対訳ワシントン・タイムズ 2026年11月25日 13時30分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 19日に公表された「2026年アメリカ家族調査」は、18～40歳の独身者に「あなたの現在の恋愛への姿勢に最も近いのは次のうちどれか」と尋ねた。その結果、50％が「真剣な交際に前向きだが、積極的には探していない」と答え、33％が「今は関心がない」と回答した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事エヌビディア、フアン氏CEO復帰 トランプ氏「安保上の問題ない」 人気記事 北米 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】米政権 左派人権団体ＳＰＬＣを起訴 極右解体訴え 裏では資金提供 ヘイト扇動し寄付金募る 北米 米一般教書 トランプ氏「歴史的大転換」 民主党ＬＧＢＴ政策を批判 北米 【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（１）「このままでは負ける」、無視された１年前の警告 北米 エヌビディア、フアン氏CEO復帰 トランプ氏「安保上の問題ない」 北米 米司令官、攻撃停止進言か 対イラン空爆「効果の限界」 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（中）台湾巡り譲歩迫る習氏、武器売却でくぎを刺す 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（２）石油開発で価格引き下げ狙う、米朝会談再開で巻き返しへ 北米 ＡＩ競争、国家総力戦へ 米「ジェネシス計画」 対中念頭、科学研究を再編 新着記事 北米 エヌビディア、フアン氏CEO復帰 トランプ氏「安保上の問題ない」 北米 米民主、下院で２５８議席獲得 １９９２年以来の大勝 北米 中露、宇宙からの攻撃能力推進 米ゴールデンドーム計画副局長が警告 北米 中国、海底覇権狙う―米議会が警鐘 軍民融合で米軍の優位切り崩し 北米 左派ポッドキャスターが示した「ヘイト発言の代償」 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（７）「外交レガシー」安保環境に影響も 北米 学校閉鎖で勉強の遅れ懸念 フランスより 北米 【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（６）焦点は台湾有事リスク、南シナ海でも圧力必至 TOP記事（全期間） 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー