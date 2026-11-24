与野党から反発も、調査は継続

【ワシントン川瀬裕也】米半導体大手エヌビディアは23日、中国のスパイ疑惑のある女性実業家との不倫が報じられ、12日に退任した共同創業者のジェンスン・フアン氏が最高経営責任者（ＣＥＯ）に復帰したと発表した。トランプ大統領は自ら取締役会を説得したことを明らかにし、安全保障上の問題はないとの認識を示した。一方、米議会では与野党から反発が相次いだ。

米半導体エヌビディア最高経営責任者（ＣＥＯ）（AFP時事）

同社によると、取締役会はフアン氏との複数回にわたる協議を経て、全会一致で復帰を決定した。米政府高官からも意見を聞き、同氏の復帰が国家安全保障上の脅威にはならないと判断したという。フアン氏は社長と取締役にも復帰した。取締役会は17日の決算発表時には同氏を復帰させる考えはないとしていた。

トランプ氏は23日、自身のＳＮＳでフアン氏を「偉大な愛国者であり、国家の宝だ」と称賛。同社だけでなく米国経済の繁栄のためにも、フアン氏の指導力が必要だと強調した。

米ＣＮＢＣテレビのインタビューでは、取締役会に働き掛けたことを明らかにし、「私が彼らを説得した」と述べた。取締役会から安全保障上の懸念について保証を求められ、政権として問題がないとの見解を伝えたという。

一方、米下院の外交委員会、中国特別委員会、情報特別委員会の共和党の各委員長は23日、共同声明を発表し、フアン氏の復帰によって安全保障上の懸念が解消されるわけではないと指摘。民主党からも対中半導体輸出規制の強化を求める声が相次いだ。

米メディアによると、エヌビディアは、外国の情報機関がフアン氏に接近していた疑惑を巡る独立調査は継続する方針を明らかにしており、安全保障や輸出規制の順守状況を監督する委員会も新設するという。米上院銀行委員会は12月３日にフアン氏を招き、半導体の輸出規制に関する公聴会を開く予定だ。