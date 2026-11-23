【ワシントン川瀬裕也】３日に行われた米中間選挙の下院選で、野党・民主党が少なくとも２５８議席を獲得したことが22日、明らかになった。１９９２年以来34年ぶりの大勝で、民主党は議席を44増やし、上院（定数１００）でも無所属２人を含む民主党系が56議席を確保した。トランプ大統領は２期目後半の政権運営で、厳しい議会対応を迫られる。

18日、米ワシントンの議会議事堂で記者会見を行う民主党のジェフリーズ下院院内総務（右）（ＥＰＡ時事）

米メディアによると、南部ノースカロライナ州の下院第５選挙区で、民主党のチャック・ハバード氏が共和党現職のバージニア・フォックス氏に勝利した。これで民主党の獲得議席は２５８となった。下院の定数は４３５議席で、共和党は少なくとも１７３議席を獲得。４選挙区は現在も確定していない。

共和党は従来の保守地盤でも敗北し、ノースカロライナ州では14議席のうち11議席を民主党が獲得した。物価高に対する有権者の不満や、２月に始まったイラン攻撃による燃料価格の上昇などが共和党に逆風となった。

１月に発足する新議会で、下院議長への就任が見込まれる民主党下院トップのハキーム・ジェフリーズ院内総務は22日、自身のＳＮＳに「今世紀で最大の下院多数派を獲得した」と投稿。同氏は同日のＣＢＳテレビの番組で、イラン軍事攻撃の終結や医療保険制度の見直し、トランプ氏の関税政策の撤回などを優先する方針を示した。

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