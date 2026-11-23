トップ国際北米中国、海底覇権狙う 米議会が警鐘 通信網にも脅威、日米連携急務 北米 中国、海底覇権狙う 米議会が警鐘 通信網にも脅威、日米連携急務 タグTOP NEWSワールドスコープ会員向け 2026年11月23日 10時04分 By 川瀬 裕也 XLINEFacebookEmailPrint 米議会の諮問機関が18日公表した年次報告書によると、中国は潜水艦の増強に加え、海洋調査船や無人潜水機などを活用した海中監視網の構築を進めている。米軍が長年維持してきた海中での優位を切り崩し、台湾有事への介入を阻む狙いがある。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事左派ポッドキャスターが示した「ヘイト発言の代償」 【対訳ワシントン・タイムズ】次の記事中国、海底覇権狙う―米議会が警鐘 軍民融合で米軍の優位切り崩し 人気記事 インタビュー 【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（11） 大学が過激思想の「培養器」 米ハドソン研究所上級研究員 ジョン・フォンテ氏に聞く（上） 北米 【連載】トランプＶＳ米名門大学―「文化マルクス主義」との戦い（２）脱北者も驚く反米左翼教育 北米 米司法省、中国籍男女２人を起訴 穀物に有毒な菌類を密輸 北米 ＣＩＡの政治的偏向に懸念高まる 20年米大統領選めぐり疑惑封殺 共和党が調査結果公表 北米 「銃弾ではなく投票で解決を」米大統領が国民向け演説―トランプ氏暗殺未遂 北米 左翼投資家ソロス氏 ラジオ200局以上を支配下に 保守論壇の牙城を切り崩し 北米 【連載】「もしトラ」どうなる米外交 元米国防副次官補 エルブリッジ・コルビー氏に聞く 北米 地方政治狙う中国の影 前市長が「違法代理人」認める 米加州 新着記事 北米 中露、宇宙からの攻撃能力推進 米ゴールデンドーム計画副局長が警告 北米 中国、海底覇権狙う―米議会が警鐘 軍民融合で米軍の優位切り崩し 北米 左派ポッドキャスターが示した「ヘイト発言の代償」 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（７）「外交レガシー」安保環境に影響も 北米 学校閉鎖で勉強の遅れ懸念 フランスより 北米 【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（６）焦点は台湾有事リスク、南シナ海でも圧力必至 北米 【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（５）トランプ対露外交に歯止めか、対欧関係リセットに懐疑論 北米 エヌビディア、フアンＣＥＯ退任 中国スパイ疑惑で独立調査 TOP記事（全期間） 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー