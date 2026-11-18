トップ国際北米左派ポッドキャスターが示した「ヘイト発言の代償」 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 左派ポッドキャスターが示した「ヘイト発言の代償」 【対訳ワシントン・タイムズ】 タグTOP NEWS2会員向け対訳ワシントン・タイムズ 2026年11月18日 15時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 「ここに憎悪の居場所はない」──少なくとも独善的で説教好きな左派は、そう信じ込ませたがっている。善人ぶりをアピールするこのスローガンは、リベラル派の家の前庭に立てられた看板でよく見掛ける。だが、極左系ポッドキャスト「アイブ・ハド・イット（もううんざりだ）」の共同司会者であるジェニファー・ウェルチ氏とアンジー・サリバン氏は、実際には憎悪こそ左派の中に居場所を持っていることを証明してしまった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（７）「外交レガシー」安保環境に影響も 人気記事 北米 共産主義「決して機能せず」 トランプ氏、米建国２５０年で演説 北米 性転換を悔いる若者たち 女性に戻ったクロエ・コールさん インタビュー 【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（12） 文化革命に対抗する現政権 米ハドソン研究所上級研究員 ジョン・フォンテ氏に聞く（下） 北米 ＣＩＡの政治的偏向に懸念高まる 20年米大統領選めぐり疑惑封殺 共和党が調査結果公表 北米 米国防総省「国家防衛戦略」公表 最優先任務は「本土防衛」「ＧＤＰ比５％」全同盟国に要求 北米 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】米政権 左派人権団体ＳＰＬＣを起訴 極右解体訴え 裏では資金提供 ヘイト扇動し寄付金募る 北米 【連載】トランプＶＳ米名門大学―「文化マルクス主義」との戦い（１）大学の左翼支配、国の脅威 改革訴えたカーク氏凶弾に 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（１）トランプ氏 共産主義批判前面に、 民主党内で左派勢力拡大 新着記事 北米 【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（７）「外交レガシー」安保環境に影響も 北米 学校閉鎖で勉強の遅れ懸念 フランスより 北米 【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（６）焦点は台湾有事リスク、南シナ海でも圧力必至 北米 【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（５）トランプ対露外交に歯止めか、対欧関係リセットに懐疑論 北米 エヌビディア、フアンＣＥＯ退任 中国スパイ疑惑で独立調査 北米 【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（４）米、「最後の一撃」検討か、イラン、核開発再開も 北米 【連載】米中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（３）トランプ外交に試練、バンス氏ら側近にも路線の違い 北米 石油王の子孫ジェイ・ロックフェラー氏、89歳で死去 【対訳ワシントン・タイムズ】 TOP記事（全期間） 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー