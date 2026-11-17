ウ停戦、イラン核合意、北朝鮮非核化

米共和党の敗北は予想されていたことから、日本の政界は冷静に受け止めている。木原稔官房長官は４日の記者会見で「選挙の結果いかんにかかわらず、日米同盟は外交・安全保障政策の基軸だ」と強調。12日には、米中間選挙の結果を受けて円安に振れている為替動向について問われると、「貿易や金融市場といったさまざまなルートを通じて日本経済にどのような影響を与えるか、しっかりと注視していかなければいけない」と述べた。

日米首脳会談で握手する高市早苗首相（左）とトランプ米大統領＝９月22日、米ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

■米の中露接近に警戒心

元駐米大使の杉山晋輔氏はＮＨＫの討論番組で、「共和党にしても、民主党にしても、日米関係は非常に重要で、日本は大切な国だという理解がある」というコンセンサスがあることに加え、ドナルド・トランプ大統領と高市早苗首相の関係は良いとの見方を示した。

第２次トランプ政権下で実施される相互関税「トランプ関税」を巡っては、すぐに変化はないとの見方が有力だ。同番組に出演した丸紅経済研究所の今村卓（たかし）社長は、２０２５年末の対米直接投資残高が８２７１億ドル（約１３０兆円）で世界最高額であることを踏まえ、「日本はとにかく対米投資をしっかりやっていくこと。毎年、３００億～４００億ドル増えてきて、こちらから収益が稼げるようになってきている」と堅調ぶりを強調した。

だが懸念もある。トランプ氏はレームダック化が進む中、任期中に実績を残そうと焦り、外交で強く出てくる可能性がある。政治評論家の田村重信氏は本紙インタビューで「日本に対して防衛費の増額を要求するなど、これまで以上に強く出てくることは覚悟しなければいけない」と話す。

政治的影響力が低下したトランプ氏が考える歴史的な「外交レガシー」の対象として、ウクライナ停戦、イランの核合意、北朝鮮の非核化が挙げられる。

北朝鮮問題では日本はこれまで、日本人拉致問題と核・ミサイル問題を包括的に解決するとの立場を維持している。拉致被害者の救出・帰国を実現するためには、日朝首脳会談の早期開催が望まれているが、トランプ氏の動向がカギを握りそうだ。トランプ氏が頭越しに金正恩朝鮮労働党総書記と取引をすれば、拉致問題が棚上げされるのではないかと、拉致被害者家族会は懸念を示している。

注目されるのが中国・深?で開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議だ。トランプ氏にとって中間選挙後、初めての外交の場となり、同氏は中国の習近平国家主席やロシアのプーチン大統領と会談する。米中露（旧ソ連）という第２次世界大戦の戦勝国がまとまって東アジア地域の安全保障を左右するというのは、日本にとって最悪のシナリオだ。

首相は、トランプ氏に依存した強固な日米同盟を前提としている。トランプ氏は日本や台湾を「対中交渉のカード」としてしか見ていないと指摘する専門家は多い。

首相は18日からＡＰＥＣ首脳会議に出席するため、就任後初めて中国を訪問する予定だ。訪中や米中首脳会談に先立ち、トランプ氏と対中政策で擦り合わせができるかどうかが日本にとって死活問題となるだろう。

日本、対米投資は堅調続く

■政治改革の機運に期待

「政策の方向性が、これまでの伝統的な大統領とは違う」と指摘するのは東京外国語大学大学院の篠田英朗（ひであき）教授。ＮＨＫ番組で「高市政権はタカ派であるという印象が世界中に広まっていて、日本が米中対話を横から邪魔をする形にならないように、気を付けながら意見すべきところは意見するというバランス感覚が大事」と指摘。「日本外交としては、横から邪魔をしているような印象を与えることは絶対に避けるべきだ」と話した。

外交上の課題を克服するためには、国内の政治基盤の強化も不可欠だ。前出の田村氏は、日本は米国の二大政党制を見習うチャンスと捉える。

「民主党の躍進、トランプ大統領の政策の否定という事態は、小選挙区制だからこそ実現できた。これに比べ、日本の選挙制度は、少数政党を利する制度で、多くの政党が存在すれば、大きな変化は起こらない。多党制を良しとするのか、政権交代を可能にし、変化する時代に対応できる選挙制度にするのか、問われている」

（豊田 剛）

おわり