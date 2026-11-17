９月の新年度から始まったフランスの高校での抗議デモは暴力化し、全国で学校閉鎖が続いている。今は全国で10校が学校閉鎖されているが、10月１日には１０２７校が閉鎖または深刻な混乱に見舞われた。

事態を沈静化させるために遠隔授業に切り替えている高校もあるが、断続的に休校措置が繰り返されている。共通しているのは、一部の高校生が学校当局との権力闘争という形で、何としても運動を続けようと決意していることだ。

問題の長期化により、保護者にも勉強の遅れを懸念する声が広がっている。毎年６月中旬から下旬に実施される高校卒業と大学入学資格の国家試験（バカロレア）の時期に変更はないからだ。高校生にとっては、進路を大きく左右するバカロレアの結果が、学校閉鎖によって大きな影響を受けかねない事態だ。

全国的に抗議運動の勢いは明らかに衰えている一方で、最近は封鎖されていない一部の高校を妨害する新たな動きが明らかになった。11月10日のパリ近郊セーヌエマルヌ県では、校舎内で迫撃砲による攻撃が発生したため、三つの高校が閉鎖を余儀なくされた。

他県でも同種の攻撃が相次いで発生した。犯行グループは到着後、学校に入り、迫撃砲を発射して火災報知器を作動させ、その後逃走するパターンが多い。目的は生徒や教師ではなく、教育施設の機能を停止させることにあるとみられる。

迫撃砲の攻撃が発生した11月１日以降、運動はより過激化し、すでに全国の教育関係者約２５０人が負傷しており、そのかなりの数が校長に集中している。疲弊し、憤慨した職員約50人が辞職または異動を検討。校長採用試験の受験者数は過去５年間で30％も減少しており、不人気な職業と化している。（Ａ）