米中間選挙では、民主党がブルーウエーブ（青い波）に乗り上下両院を制した。トランプ大統領は政権を握っているものの、議会多数派は民主党というねじれをこれから強いられる。そのためトランプ政権は内政で行き詰まれば、外交で打開を図るしかない。外交承認や国交樹立は、大統領の特権だ。

中国・北京の人民大会堂で開かれた孫文生誕１６０年の記念行事に出席した中国の習近平国家主席＝11月12日（ＥＰＡ時事）

■「騙し討ち」リスク

差し当たりの焦点は、中国深圳で18日から開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせて開かれる米中露首脳会談だ。

同会談で中露が、米国から妥協を引き出そうとするのは必至だ。中国は米国に「台湾の独立」反対姿勢を鮮明にし軍事支援縮小を、ロシアは経済制裁の取り下げを求める。トランプ氏は核増強に動きだしている中国を巻き込んだ核軍縮交渉を狙っている。ただ「中国は米露と核軍縮協議を行っても最終的には協定を反故（ほご）にし、軍拡路線を突き進む可能性を排除できない」と元拓殖大学海外事情研究所教授の澁谷司氏は指摘する。

また米朝首脳会談が再開される流れになると、トランプ氏が平壌に飛び、米朝国交正常化交渉が始まるかもしれない。北朝鮮は制裁解除や核・弾道ミサイル戦力容認に踏み込んでくる見込みだ。習近平総書記は６月、平壌に飛び金正恩総書記との会談で米国との協議継続を促している。ただ北朝鮮への制裁解除には、議会承認が必要だ。トランプ陣営に議会対策ができる根回しと時間があるのか、それが問題だ。

なお議会で主導権を握ることになる民主党は、これまで対中政策に関し実績が伴っていない。

バイデン前大統領の対中戦略は、ルールの中で競争しようとしたガードレール策定方式だったが見事に破綻した。所詮（しょせん）、言行不一致の輩（やから）と紳士協定を結んでもうまくいくはずがなかった。

また「世界の警察官をやめる」と宣言したオバマ元大統領に至っては「力の空白」につけ込まれ、中国の南シナ海軍事基地化に手を貸すことになったし、クリミア併合に野心を抱いていたロシアの背中も押す格好になった。

ただ台頭する中国が国際社会における米国の地位を脅かす中、対中強硬姿勢を取る必要性は共和党・民主党を問わず超党派の合意となっている。その米中関係の焦点は台湾問題だ。

中国は台湾海峡や南シナ海などで、前例のないグレーゾーン圧力を米国などに加えてくるのは必至だ。

トランプ氏は習氏が「あなたが大統領の間は事を起こさない」と言っているというが、孫子の兵法の核心は「騙（だま）し討ち」にあり信義は通用しない。

その意味で、中国がいつ断行するかもしれない台湾侵攻のリスクに備えておく必要がある。

習氏長期政権が波乱要因

■不況が侵攻誘発も

中国共産党で党大会に次ぐ重要会議、10月の５中総会で注目されたのは中央軍事委員会副主席の人事だった。もし来年の党大会で新しい共産党トップの総書記が誕生するなら、今回、軍事委副主席に就任しなければ間に合わなかったからだ。習氏や胡錦濤氏は中央軍事委副主席に就任した後、続く党大会で総書記に選出されている。

「銃口が政権をつくる」という毛沢東の言葉を引くまでもなく、最高権力者は軍の後ろ盾を必要とする。台湾や米国のように選挙で元首を選ぶ民主主義国家ではない中国では、軍権掌握が必須だ。その意味でも、今回の５中総会は来年の習氏４期目続投へ布石を打ったことになる。

トランプ氏の任期はあと２年だが、３選どころか４選をほぼ手中にした習氏にしてみれば、波乱がなければあと６年は少なくとも総書記の座に留（とど）まることが可能だ。この両トップの持ち時間の差が、米中パワーバランスを崩すリスクがある。習氏が総書記就任後、一貫して持っている対米認識は世界覇権国家から衰退の坂を転げ落ちているというものだ。

一方で、不動産バブル崩壊後、海外からの投資は激減し内需も弱いまま中国経済は低迷を余儀なくされている。国家最大の目標に設定している台湾併合に乗り出すことは、国民の目を内政問題からそらさせ、習氏が求心力を持つには格好の事業だ。

「山雨来らんと欲して風楼に満つ」

唐の詩人・許渾の詩の一節だ。山で雨が降りだそうとするときは、まず風が高楼に吹き込んでくるという。米中間選挙の結果を、東アジア安保リスクの「パンドラの箱」を開ける前兆にさせてはならない。

（池永達夫）