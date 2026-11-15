【連載】米中間選挙の衝撃　揺らぐ米国と世界（５）トランプ対露外交に歯止めか、対欧関係リセットに懐疑論

米中間選挙結果は、米国の有権者がトランプ米政権の過去２年間の政治に対してノーを突き付けた形だ。有権者の最大の関心事は物価の高騰で、イラン攻撃によるエネルギー危機、ガソリン代の急騰など身近な問題に対する不満が強かった。

会談後に記者団の前で語るウクライナのゼレンスキー大統領（中央）とトランプ政権特使のジャレッド・クシュナー氏（左）、スティーブ・ウィトコフ氏＝12日、アイルランド・ダブリン近郊（ＡＦＰ時事）

■ロシアには痛手も

一方、欧州の関心事はトランプ政権の外交が中間選挙の結果を受けて変わるかだ。欧州メディアは民主党の躍進を「青い津波」と表現し、トランプ政権への打撃の大きさを強調する一方で、対欧政策の根本的なリセットには懐疑的だ。

それなりの理由はある。米国の憲法によると、大統領の権限が非常に強く、米大統領は、憲法上「外交の主導権」や「軍の最高司令官としての権限」を保持しているからだ。また、大統領には拒否権があるから、議会から提出された法案を拒否できる。民主党は大統領の拒否権を覆すためには議会の３分の２の議席が必要となる。

ただし、トランプ氏の外交政策もこれまで通りには実施できず、強いブレーキがかかることは考えられる。米国の政治制度において「外交」と「予算」（議会の権限）は完全に切り離せない。議会の承認を必要としない「大統領令」や、軍の最高司令官としての「短期的な軍事行動（空爆の命令など）」、他国首脳との直接交渉については、トランプ氏は今後も自らの意志で強行できるが、巨額の資金（戦費）が必要な事例については、大統領は議会との交渉が不可欠となる。

ウクライナのゼレンスキー大統領は４日公開のドイツメディアのインタビューで、「共和党にも感謝しているが、民主党はウクライナ支援の立場を非常に明確に示している」と、民主党の勝利を歓迎している。上下両院の予算権を握ったことで、民主党はトランプ政権の意向に反して、新たな対ウクライナ武器・弾薬支援パッケージや防衛予算を独自に可決・主導することが可能になるからだ。

一方、ロシアのプーチン政権は米中間選挙の結果について、表面上は静観の構えを見せているが、民主党の躍進でウクライナに対する支援が強化されれば、ロシアにとって痛手だ。米議会が強硬な親ウクライナ・反ロシア派（民主党や伝統的な共和党タカ派）に支配されたことで、米国の対露制裁の解除や、ロシアに有利な条件での強引な和平交渉の調停というトランプ氏のシナリオに強力なブレーキがかかる。米民主党は「トランプ政権はロシアに譲歩し過ぎている」と批判的な立場を取ってきた経緯がある。

米国依存脱却図る欧州

■距離を置く極右派

次は欧州の指導者・政治家の反応だ。多くは米国の中間選挙結果は「米国の内政問題」として論評を避ける傾向が強いが、リベラル・左派系首脳からは、トランプ氏の「米国第一主義」や極右ポピュリズムの波に対する「民主主義の勝利」として歓迎する声が聞かれる。

スペインのサンチェス首相は「極右の波は崩れ去りつつある」とＳＮＳに投稿し、フランスのバロ外相は「米国の民主主義にとって非常に喜ばしいニュースだ。国民が自ら歴史を紡ぐことを示した」と述べている。ドイツのピストリウス国防相は民主党の勝利を「歴史的」と祝福しつつも、トランプ氏が今後どのような出方をするか注視すべきだと慎重な姿勢を見せている。

興味深い点は、欧州右派がトランプ氏との関係を再考しだしたことだ。ロイター通信は４日、「これまでトランプ路線を称賛していた欧州の極右・右派政党の指導者ら（「ドイツのための選択肢」（ＡｆＤ）のワイデル共同党首やイタリアの連立与党・サルビーニ党首ら）は、共和党の敗因をトランプ氏が公約を破ってイランとの戦争に突き進んだことや、それによる生活費高騰にあると一斉に指摘し、国内の選挙への悪影響を避けるためトランプ氏と急速に距離を置き始めている」と報じている。

一方、ロシアがウクライナに軍事侵攻して以来、軍事大国ロシアに対する脅威は欧州でも急速に広がってきた。欧州が第２次世界大戦後、戦争に巻き込まれることなく平和に過ごしてこられた背後には米国主導の北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の対ロシア抑止力があったからだ。その現実を覚醒させたのがトランプ大統領のＮＡＴＯ加盟国への軍事費増額要求だった。欧州はトランプ氏の提案に本来、感謝しなければならない。

欧州諸国は今後、米国の内政に一喜一憂するのをやめ、安全保障問題では米国依存から脱皮し、軍事力強化、兵器の国産生産の促進など、自立するために現実主義的な視点を一層強めていくことが予想される。（ウィーン小川 敏）