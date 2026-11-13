エヌビディア、フアンＣＥＯ退任　中国スパイ疑惑で独立調査

【ワシントン川瀬裕也】米半導体大手エヌビディアは12日、共同創業者のジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）が退任したと発表した。中国のスパイ疑惑のある女性実業家との不倫が報じられ、安全保障上の懸念が広がる中での退任となった。米議会では対中半導体輸出規制の強化を求める声が高まり、フアン氏本人やトランプ政権幹部への追及も強まっている。

米ホワイトハウスでスピーチするエヌビディアのジェンスン・フアンＣＥＯ（右）とトランプ大統領＝２０２５年４月30日（ＡＦＰ時事）

米証券取引委員会（ＳＥＣ）への提出書類によると、取締役会は11日にフアン氏の辞任を受理した。同氏は取締役も退き、最高財務責任者（ＣＦＯ）のコレット・クレス氏が暫定ＣＥＯに就任する。

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フアン氏を巡っては、米国の高性能半導体を中国に不正輸出した疑いが持たれているシンガポール企業「メガスピード」の元幹部、アリス・フアン氏との関係が報じられた。本人は８日に不倫を認めて謝罪。エヌビディアも同日、独立調査を開始した。ただ、同社は機密情報が流出したと考える理由は現時点でないとしている。中国政府はスパイ疑惑を否定している。

米下院外交委員会のマスト委員長ら３委員長は12日、フアン氏に対し、12月１日に非公開の議会聴取に応じるよう改めて要求した。13日午後８時（日本時間14日午前10時）までに出席の意思を書面で示さなければ、召喚状を出す方針を示した。エヌビディアの法務責任者にも12月２日の聴取を要請。半導体の対中密輸疑惑や輸出管理を巡り、米国の安全保障がどの程度危険にさらされたか調べるとしている。

上院銀行委員会のスコット委員長も12日、フアン氏とラトニック商務長官に議会証言を要求した。下院外交委は輸出管理を担当するケスラー商務次官にも12月３日の公聴会への出席を求めており、政権側の対応にも調査が広がっている。

フアン氏はトランプ大統領と緊密な関係を築き、人工知能（ＡＩ）向け高性能半導体の対中輸出規制緩和を働き掛けてきた。トランプ氏は12日、フアン氏の功績を評価し、後任には米アップル前ＣＥＯのティム・クック氏が適任だとの考えを自身のＳＮＳで示した。

トランプ氏は18日に中国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせ、習近平国家主席との会談を見込む。半導体輸出規制は米中間の懸案の一つで、今回の問題が協議に影響するかは不透明だ。