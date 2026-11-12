【連載】中間選挙の衝撃　揺れる米国と世界（４）米、「最後の一撃」検討か、イラン、核開発再開も

イランの核開発放棄を巡る交渉は、仲介国を交えた協議が行われているものの、米国とイラン双方の主張が異なり平行線をたどっている。トランプ米大統領は残りの期間、目標達成のために再びイランを攻撃する可能性がある。

イランの首都テヘランで行われた反米集会の会場近くを歩く市民。背後にはモジタバ・ハメネイ最高指導者の巨大な肖像が掲げられている＝４日（ＡＦＰ時事）

■出口探るトランプ氏

米シンクタンク、ランド研究所の上級研究員シラ・エフロン博士によれば、「歴史的な選挙戦の大敗を踏まえると、トランプ氏は、新議会の発足を待たずに早急に緊張を再激化させる道を選ぶ可能性があるが、対立関係を終わらせる方向に動く可能性もある」という。トランプ氏は危機から脱却する道を探っているようで、今後予定される軍事行動を、最後の一撃（決定打）として位置付ける可能性も考えられると解説した。

トランプ氏は、イランの核開発を阻止するため「アブラハム合意」でイスラエルとアラブ諸国の国交正常化を通じ中東地域にイラン包囲網を形成した。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）やバーレーンなどだ。サウジアラビアもアブラハム合意への署名を強く求められている。ただ、サウジはパレスチナ国家の樹立を国交正常化の前提条件としており、アブラハム合意への参加には慎重な姿勢だ。サウジは８月、独自の外交関係によってパキスタンやトルコと「メッカ共同防衛協定」を締結し、安全保障面を強固なものにした。

イランのメディアによると、最高指導者モジタバ・ハメネイ師が10月、核分野を含む科学技術の開発を加速させるよう命じ、それを公に発表した。モジタバ氏の父親の故アリ・ハメネイ前最高指導者は、ファトワ（宗教令）によってイランは核兵器の製造や保有を禁止するという方針を示していた。

しかし、息子のモジタバ氏は、今や核開発計画の再開について公然と議論している。方針転換の根拠としては、米・イスラエルによる攻撃で、イランが国外からの軍事攻撃に対して脆弱（ぜいじゃく）であることが露呈した。モジタバ氏は「最近の二つの戦争の経験は、新たな科学の飛躍を深く、迅速に進める必要性を誰の目にも明らかにした」と述べている。

体制転換狙うイスラエル

■反撃で甚大な代償も

テルアビブ大学モシェダヤンセンターの上級研究員、ミハエル・ミルシュテイン氏は、米・イスラエルによる前回のイラン攻撃で、イスラム体制の崩壊や核開発能力の排除には至らなかったと指摘する。それどころか、イスラム革命防衛隊が支配力を強め、それまで存在しなかった世界的な海上交通を巡る危機を引き起こした。現在、イランは現体制存続を確実なものにする手段として、核兵器保有を検討している可能性があるという。

米国によるイラン攻撃には、イスラエル軍が全面的に協力する可能性が高い。ただ、トランプ氏とイスラエルの政治指導部が掲げる目標は、必ずしも一致していない。米国が最終的に求めているのは、２０１５年の核合意よりも優れた合意の締結とホルムズ海峡の開放だ。ネタニヤフ首相は、イランの現イスラム政治体制を打倒し、イスラエルの安全を脅かすことのない新たな政治体制に置き換えることを目標としている。

イラン外務省報道官は９日、「米国が海上封鎖を解除し、攻撃を止め、凍結した資産を解放し、イランに対する制裁を解除しない限り、両国は和平に向けて前進することはできない」と述べている。

イスラエル国家安全保障研究所のイラン担当上級研究員であるダニー・シトリノウィッチ氏によれば、イランは、米国から攻撃を受けた場合、まず紛争範囲を拡大するため湾岸諸国を攻撃する。と同時に、中東地域の代理武装勢力、特にレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラや、イエメンの親イラン武装組織フーシ派、イラクのシーア派民兵組織を動員し報復攻撃を行う。米国やイスラエルによる攻撃準備を察知した場合には先制攻撃も辞さないと警告している。

再び戦争に突入したとしても、イランは揺るぎない抵抗を見せ、米国とその同盟国に甚大な代償を強いると指摘。そして最終的には、現イスラム体制の存続と、中東地域におけるイランの優位な地位を認めざるを得ない状況にまで追い込むつもりだという。

米国は、空母「ルーズベルト」を中心とする３個目の空母打撃群をイラン南方のアラビア海に派遣した。イスラエルと連携してイランに大規模な攻撃を行う可能性がある。

（エルサレム森田貴裕）