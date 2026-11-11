【連載】中間選挙の衝撃　揺らぐ米国と世界（３）トランプ外交に試練、バンス氏ら側近にも路線の違い

３日に行われた米中間選挙では、野党・民主党が上下両院の多数派を奪還し歴史的な勝利となった。与党・共和党は保守地盤でも相次いで敗北し、トランプ大統領の２期目後半の政権運営は大きな制約を受けることになる。敗因の一つとなったイラン攻撃を巡っては、バンス副大統領ら側近の間でも見解の違いが表面化。一方、トランプ氏は中国やロシア、北朝鮮との首脳会談を模索するなど、外交での成果を目指す動きを見せている。

米上院議員を務めた故リンジー・グラム氏の葬儀で言葉を交わすトランプ大統領（左）とバンス副大統領＝７月、ワシントン（ＡＦＰ時事）

■保守地盤で共和敗北

共和党は上院選で、長年にわたり保守派が優勢だったテキサス、カンザス、サウスカロライナ各州などの議席を失い、下院でも、各地で民主党に議席を奪われた。

共和党の敗北を招いた大きな要因は、物価高に対する有権者の不満だ。トランプ氏は２０２４年大統領選でインフレの抑制を公約したが、今年２月末に始まったイラン戦争によるエネルギー価格の高騰に加え、政権の関税政策も家計を圧迫した。

ＣＢＳテレビなどが全米の有権者10万人以上を対象に実施した調査では、約３分の２がトランプ政権の政策によって経済が悪化したと回答。約７割が、議会は大統領の権限を十分に抑制していないと答えた。

一方、民主党に対する好意的な評価も約半数にとどまった。民主党がトランプ政権に対する不満の受け皿となった側面もうかがえる。

■イラン巡り温度差

選挙直後、政権内部では外交戦略を巡る見解の違いが浮かび上がった。バンス氏は４日、ＳＮＳに「敗因は戦争だ」と投稿。トランプ氏を支持してきた有権者の一部が、戦争終結や物価高対策などを求めて民主党に投票したと指摘した。

これに対し、トランプ氏は戦争が燃料価格を押し上げ、選挙結果に影響したことは認めたものの、軍事作戦は必要だったと主張。「やり直せるとしても、また同じ決断をする」と強調した。

マルコ・ルビオ国務長官も８日、イランの核開発を阻止するために、「国民に不人気でも軍事行動は必要だった」と擁護した。

28年大統領選で共和党の有力候補と目されるバンス氏は、これまでトランプ氏の政策を公には擁護してきただけに、今回の発言は、トランプ氏との距離を印象付ける異例のものとなった。

一方、同じく後継候補として名前が挙がるルビオ氏は、政権離脱を検討しているとの報道を否定し、トランプ氏の任期満了まで職務を続ける意向を表明している。

こうした中、トランプ氏は６日、政権運営を支えてきたスージー・ワイルズ大統領首席補佐官に代わり、スティーブン・ミラー氏を後任に起用すると発表した。

ミラー氏は大規模な不法移民の強制送還などを主導してきた強硬派で、大統領権限の積極的な行使を支持する側近の一人だ。共和党大敗を受けても、トランプ氏が強硬路線を継続する可能性を示す人事となった。

中露との首脳会談、北朝鮮対話に焦点

■問われる外交手腕

外交・安全保障政策の当面の焦点は、８カ月以上続くイラン攻撃の行方だ。

トランプ氏は９日、仲介役を務めるカタールのムハンマド首相と会談し、戦争終結に向けた協議を行った。会談後、戦争は軍事的には「事実上終わった」との認識を示したが、必要なら攻撃を再開する用意があるとも強調した。

イラン側は米国による海上封鎖の解除や制裁緩和を要求しており、米国との隔たりは依然として大きい。選挙で厳しい審判を受けたトランプ氏が、軍事的圧力を続けるのか、外交交渉を優先するのかが注目される。

中間選挙後の外交で、新たな焦点として浮上しているのが、中国、ロシアとの首脳会談だ。トランプ氏は18～19日に中国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席し、中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領とそれぞれ会談する意向を示している。３首脳による会合も示唆し、核軍縮やイラン攻撃の終結などを協議する意向を示した。

一方、トランプ氏は、北朝鮮との対話再開にも意欲を示しているが、北朝鮮側の反応は冷ややかだ。金正恩総書記の妹、金与正氏は４日、米国との対話について、現時点では必要ないとの立場を示しており、米韓当局者の間でも、年内の米朝首脳会談の実現は難しいとの見方が出ている。

まずはＡＰＥＣ首脳会議でトランプ氏が中国、ロシアとの交渉をどこまで進められるかが注目される。共和党の歴史的敗北を受けたトランプ氏が、「米国第一」を掲げる外交をどのように進めるのか、その方向性を占う機会となりそうだ。

（ワシントン・川瀬裕也）