トップ国際北米石油王の子孫ジェイ・ロックフェラー氏、89歳で死去　【対訳ワシントン・タイムズ】
北米

石油王の子孫ジェイ・ロックフェラー氏、89歳で死去　【対訳ワシントン・タイムズ】

By 編集部

石油王ジョン・Ｄ・ロックフェラーのひ孫、ジョン・Ｄ・”ジェイ”・ロックフェラー４世が89歳で死去した。アパラチア地方と米国政界でリベラル派の論客として活躍した。【...全文を読む】

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