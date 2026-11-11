トップ国際北米石油王の子孫ジェイ・ロックフェラー氏、89歳で死去 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 石油王の子孫ジェイ・ロックフェラー氏、89歳で死去 【対訳ワシントン・タイムズ】 タグ会員向け対訳ワシントン・タイムズ 2026年11月11日 15時15分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 石油王ジョン・Ｄ・ロックフェラーのひ孫、ジョン・Ｄ・”ジェイ”・ロックフェラー４世が89歳で死去した。アパラチア地方と米国政界でリベラル派の論客として活躍した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【連載】中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（2）民主社会主義台頭の背景、高まる大企業への不信感 人気記事 北米 性転換を悔いる若者たち 女性に戻ったクロエ・コールさん インタビュー 【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（12） 文化革命に対抗する現政権 米ハドソン研究所上級研究員 ジョン・フォンテ氏に聞く（下） 北米 ＣＩＡの政治的偏向に懸念高まる 20年米大統領選めぐり疑惑封殺 共和党が調査結果公表 北米 【連載】Ｇ７広島サミットの焦点（２） 米国、同盟国に注文 対中露で包囲網強化を狙う 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（上）友好演出も核心課題先送り、「貿易休戦」２カ月延長 北米 【連載】トランプＶＳ米名門大学―「文化マルクス主義」との戦い（１）大学の左翼支配、国の脅威 改革訴えたカーク氏凶弾に 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（１）トランプ氏 共産主義批判前面に、 民主党内で左派勢力拡大 北米 【連載】中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（2）民主社会主義台頭の背景、高まる大企業への不信感 新着記事 北米 【連載】中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（2）民主社会主義台頭の背景、高まる大企業への不信感 北米 【連載】中間選挙の衝撃 揺らぐ米国と世界（１）「このままでは負ける」、無視された１年前の警告 北米 共和議員、ヘグセス氏の弾劾訴追案再提出へ 「屈しない」と反発 北米 米民主党内でＤＳＡ台頭 中間選挙で過去最大勢力に 北米 米国務長官、政権離脱を模索か 国防長官交代論も 中間選挙、共和大敗 北米 米中間選挙、バンス氏「敗因はイラン戦争」 北米 米中間選挙、民主が上下両院奪還 共和、南部の牙城でも相次ぎ敗北 物価高・イラン戦争が逆風に 北米 トランプ氏、法廷では敗北も非市民の投票を抑止【対訳ワシントン・タイムズ】 TOP記事（全期間） 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー