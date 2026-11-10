【連載】中間選挙の衝撃　揺らぐ米国と世界（2）民主社会主義台頭の背景、高まる大企業への不信感

世論調査会社「オネスト・ポール」創業者兼主任調査員

マーク・ミッチェル氏に聞く（下）

Ｍａｒｋ Ｍｉｔｃｈｅｌｌ ペンシルベニア大学ウォートン・スクールで経営学修士（ＭＢＡ）を取得。米海軍核潜水艦士官、ウォルマートのオンライン部門やラスムセン・リポートの調査ディレクター兼最高執行責任者（ＣＯＯ）を経て、今年７月に世論調査会社「オネスト・ポール」を設立した。

――あなたが最近実施した世論調査では、多くの有権者が「社会主義」という言葉には反発する一方、富裕税などへの支持は高い。

すべては経済的な絶望感から来ている。大企業に対する不信感は、連邦政府への不信感と同じくらい強い。

「アメリカン・ドリーム」に関する調査では、自分の子供が親よりも豊かになると考える成人はわずか17％しかいない。62％が「米経済は富裕層とコネのある人々のためだけに機能している」と答えている。

こうした有権者の多くは、社会主義そのものではなく、公平さを求めている。40歳未満のトランプ支持者の４分の３は、主要産業を国有化して国民により大きな支配権と利益配分を与える政策を支持していた。

にもかかわらず、共和党は今回の選挙を「社会主義との戦い」と位置付けた。これには有権者感覚と大きなズレがあった。国民が求めているのは親世代のような中流生活を送れる経済だ。

――民主社会主義への支持は今後も拡大するか。

どちらとも言える。40歳未満のトランプ支持者を対象にした調査では、その過半数が民主社会主義者の候補に投票する可能性があると答えた。

会談後に記者会見に臨んだトランプ米大統領（左）とニューヨーク市長ゾーラン・マムダニ氏＝９月21日、ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

興味深いのは、政権発足間もない頃、トランプ大統領は40歳未満の有権者の間で支持率60％を記録していたことだ。だが、そのわずか６カ月後には、ニューヨーク市長で社会主義者のゾーラン・マムダニ氏に対して、同じ層が60％の支持率を与えている。つまり、彼らはイデオロギーで動いているわけではない。

民主社会主義者への支持は、既成政治への不満の表れだ。逆に、彼らが本格的な社会主義政策を実施しようとすれば、有権者の反発と揺り戻しが起きるだろう。

――不法移民政策に関するあなたの調査では、移民税関捜査局（ＩＣＥ）への支持は低かったが、移民法執行強化への支持は高い。これをどう分析するか。

不法移民への大量送還の支持は高かったが、問題はその実施方法だった。政権発足から数カ月間、家宅捜索や拘束の映像を積極的に発信したが、次第に行き過ぎた印象を与えるようになった。さらにマスクを着けたＩＣＥ職員が女性を撃ったといった映像が広く流れた。これは非常に良くない印象を与えた。

実際、「ＩＣＥを支持するか、それとも反ＩＣＥデモを支持するか」という質問では結果が拮抗（きっこう）した。しかしその一方で、大量送還そのものへの支持は依然として非常に高かった。

本当にそれを実現したいのであれば、不法就労を放置してきた企業への取り締まりを強化すべきだ。実際、制度的な移民法執行には大きな支持がある。

しかし企業寄りの共和党はそうした措置を取りたがらない。実際、やがてトランプ氏自身が軌道修正をはじめ、「暴力犯罪者を優先的に送還すべきだ」と語るようになった。それは間違った方針転換だったと思う。

――バンス副大統領はトランプ氏を支持する「ＭＡＧＡ（マガ）」運動の後継者になれるのか。

最近の調査で、「トランプ後の共和党はさらにトランプ路線へ進むべきか、昔の共和党へ戻るべきか、それとも全く新しい方向へ進むべきか」と尋ねた。すると「全く新しい方向」が４割程度で、残りの二つはそれぞれ２割程度だった。

中東での戦争をきっかけに、現在の右派では、「アメリカ・ファースト（国内優先）」派と旧来の共和党路線へ戻ろうとする勢力との間で大きな対立が起きている。こうした中、バンス氏は有力な後継候補だが、トランプ政権の一員だっただけに、現在の路線を見直しながらＭＡＧＡを再定義できるかが課題となる。

さらに共和党は若い右派勢力への対応という課題も抱えている。過激派発言をするニック・フエンテス氏のような若いインフルエンサーの主張に、既存の保守派に強い不信感を抱く何百万人もの若者が耳を傾けている。今回の選挙でも共和党への「罰」として民主党に投票するよう呼び掛けていた。

今後、「経済ポピュリズム（労働者や中間層を重視する政治路線）」を推進する強力なリーダーが現れなければ、フエンテス氏のような勢力がその空白を埋めることになるとみている。

――あなたが選挙直前に実施した全国世論調査は、民主党が12ポイント優位と実際の結果とほぼ一致した。２０２４年大統領選に続き、高い精度を示した。

何か特別な秘訣（ひけつ）があったわけではない。多くの世論調査は本来、最終結果から１～２ポイント程度の誤差に収まるべきものだ。実際、私を含め５～６程度の調査機関は、手法は違っても同じ景色を見ていた。

今回、共和党は一貫して劣勢で、イラン問題で勝負にならないレベルになった。にもかかわらず、前回は民主党支持を過大評価した調査機関の多くが、今回は逆に共和党寄りになった。それには分析能力の問題や、業界平均から外れることを恐れたことが理由に挙げられる。

（聞き手・山崎洋介、川瀬裕也）