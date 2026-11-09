【連載】中間選挙の衝撃　揺らぐ米国と世界（１）「このままでは負ける」、無視された１年前の警告

世論調査会社「オネスト・ポール」創業者兼主任調査員

マーク・ミッチェル氏に聞く（上）

米中間選挙で共和党は歴史的敗北を喫した。その衝撃は米国内にとどまらず、世界にも波紋を広げつつある。なぜ有権者はトランプ政権に厳しい審判を下したのか。昨年ホワイトハウスに招かれ、トランプ大統領に中間選挙での敗北を直接警告した世論調査会社「オネスト・ポール」創業者兼主任調査員のマーク・ミッチェル氏に聞いた。（聞き手・山崎洋介）

Ｍａｒｋ Ｍｉｔｃｈｅｌｌ ペンシルベニア大学ウォートン・スクールで経営学修士（ＭＢＡ）を取得。米海軍核潜水艦士官、ウォルマートのオンライン部門やラスムセン・リポートの調査ディレクター兼最高執行責任者（ＣＯＯ）を経て、今年７月に世論調査会社「オネスト・ポール」を設立した。

――今回、共和党がこれほど大敗した最大の理由は何だったのか。

まず米国は二大政党支配の時代から抜け出しつつある。有権者の４割近くは無党派層で、どちらの党も自分たちを代表していないと考えている。

トランプ氏は２０２４年、労組票や少数派票、さらには社会主義者まで含む幅広い連合によって当選した。しかし共和党はそれを党自体への信任と読み違えた。

米国は「ステルス不況」の時代に入っている。富は上位１％に集中し、賃金停滞と移民流入で多くの国民が経済的に追い詰められている。

しかしトランプ氏はこの２年間、生活費高騰への不満を軽視し、「ＧＤＰは伸びている」などと語ってきた。だが、それでは国民の冷蔵庫は満たされない。

イラン戦争も不人気だったが、根本問題は経済だった。中間選挙直前、経済政策に対するトランプ氏の支持率は32％だった。最大の争点でこれでは勝てない。

トランプ氏は「自分が投票用紙に載っていると思って投票してほしい」と言った。有権者はその通りに行動し、彼を拒絶した。

――支持離れの兆候が見え始めたのはいつ頃だったのか。

第２次トランプ政権のスタートは非常に混乱していた。政府効率化省（ＤＯＧＥ）による政府職員削減、関税政策、大量の大統領令などだ。

しかし支持率は50％台前半まで上昇し、「国は正しい方向に進んでいるか」という私の調査も過去最高水準だった。米国人はその混乱を政府改革として受け止めていた。

転機はＤＯＧＥが後退し、６月にイラン空爆に踏み切った頃だった。生活費対策などが進まないまま議論が海外介入へ移り、無党派層は「一体どういうことだ」と思った。

さらにエプスタイン問題（故ジェフリー・エプスタイン氏の事件関連文書の公開を巡る問題）が起きた。当時のパム・ボンディ司法長官が「事件は終了した」と発表した。有権者はそれを「二重基準の司法」の象徴だと受け止めた。米国人は、権力者だけが特別扱いされることを非常に嫌う。

私は共和党支持者も無党派層もこの対応を支持していないという世論調査をホワイトハウスに送った。しかし、それが大統領執務室のデスクに届いた翌日、トランプ氏はエプスタイン文書の公開を求める支持者を痛烈に批判し、「支持は要らない」と突き放した。

その後、数週間で無党派層の支持は急落していった。私はその時点で「列車は脱線した」と感じた。

「ステルス不況」見誤った代償

――あなたは昨年11月にホワイトハウスに招かれた。トランプ氏に何を語ったのか。

私を招いたのはバンス副大統領だった。ホワイトハウスに着いた時、昨年９月に暗殺された保守活動家チャーリー・カーク氏の代わりに、若い有権者や無党派層の感覚をトランプ氏に伝える存在を探していると聞いた。

私はトランプ氏本人に、「このままでは中間選挙に負ける」と伝えた。米国が抱える経済問題はあまりにも深刻で、「黄金時代に入った」と言うだけでは通用しない。中産階級を取り戻すための具体的な道筋を示し、その政策の一部を議会で実現するべきだと訴えた。さらに、政府改革を有権者に見せる必要があるとも伝えた。政府機関への信頼が失われていたからだ。

しかし、トランプ氏はあまり聞いていないようだった。むしろ話題はゴルフにそれていった。

――なぜトランプ氏はあなたの話に耳を傾けなかったと思うか。

私がホワイトハウスで感じたのは、政権全体を動かす戦略や長期目標が見当たらなかったことだ。政権を取ったことで「このままで十分だ」と安住してしまったように見えた。

政権発足当初はヘリテージ財団の政策構想「プロジェクト２０２５」が機能していた。初期の大統領令の多くもそこから生まれたものだった。

またＤＯＧＥも統治上の空白を埋めていた。非常に人気があり、それを続けていただけでも支持は維持できたはずだ。

だが、ＤＯＧＥは事実上打ち切られた。私が関係者との会話から理解している限りでは、首席補佐官だったスージー・ワイルズ氏やトランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏らによって脇に追いやられた。

彼らはＤＯＧＥが政権内の注目を独占し、トランプ政権を本来の課題からそらしていると考えていた。だが皮肉なことに、ＤＯＧＥこそが政権の最も成功した政策だった。