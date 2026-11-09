共和議員、ヘグセス氏の弾劾訴追案再提出へ　「屈しない」と反発

７月27日、米国防総省で行われた「メキシコ国境防衛勲章」授与式でミラー大統領次席補佐官（右）と握手するヘグセス国防長官（ＡＦＰ時事）

【ワシントン川瀬裕也】米共和党のトーマス・マッシー下院議員は、ピート・ヘグセス国防長官を弾劾訴追する決議案を、連邦議会下院に再提出し、採決を求める方針を明らかにした。３日の中間選挙で共和党が上下両院の多数派を失うことが確実となり、党内からも長官交代を求める声が出ている。

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マッシー氏は９月、議会の承認を得ないイラン軍事作戦の継続や民間人保護の軽視、政権批判者への報復など８項目の弾劾訴追案を下院で提出したが、採決は見送られた。11月４日には自身のＳＮＳで「再提出しない条件は一つ。ヘグセス氏が辞任することだ」と表明。民主党が来年１月に議会多数派となれば、より厳しい追及が始まると警告した。

これに対しヘグセス氏は５日、ＳＮＳに動画を投稿。マッシー氏を「不満を抱いた落選議員」と呼び、弾劾の動きは「政治的な茶番だ」と批判した。「トランプ大統領には通用しなかった。私にも通用しない」と強調し、「われわれは決して屈しない」と徹底抗戦の構えを示した。

共和党内からは他にも、トム・ティリス上院議員らが軍幹部の更迭や作戦情報の不適切な共有などを挙げ、ヘグセス氏の職務能力を批判している。

トランプ大統領はヘグセス氏について「留任させるつもりだ」と擁護。７日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ヘグセス氏も任期満了まで職務を続ける意向を周囲に伝えている。下院で弾劾訴追案が可決されても、罷免には上院で出席議員の３分の２以上の賛成が必要となる。