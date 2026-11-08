トップ国際北米米民主党内でＤＳＡ台頭　中間選挙で過去最大勢力に
北米

米民主党内でＤＳＡ台頭　中間選挙で過去最大勢力に

By 川瀬 裕也

３日の米中間選挙で、左派団体「米民主社会主義者」（ＤＳＡ）が推薦した新人６人が連邦下院選で当選した。首都ワシントンと西部ロサンゼルス市長選でもＤＳＡ所属候補が勝利し、社会主義勢力は国政と地方政治の双方で足場を広げた。【...全文を読む】

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