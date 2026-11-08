トップ国際北米米民主党内でＤＳＡ台頭 中間選挙で過去最大勢力に 北米 米民主党内でＤＳＡ台頭 中間選挙で過去最大勢力に タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け米民主社会主義者（ＤＳＡ） 2026年11月9日 08時35分 By 川瀬 裕也 XLINEFacebookEmailPrint ３日の米中間選挙で、左派団体「米民主社会主義者」（ＤＳＡ）が推薦した新人６人が連邦下院選で当選した。首都ワシントンと西部ロサンゼルス市長選でもＤＳＡ所属候補が勝利し、社会主義勢力は国政と地方政治の双方で足場を広げた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米国務長官、政権離脱を模索か 国防長官交代論も 中間選挙、共和大敗次の記事共和議員、ヘグセス氏の弾劾訴追案再提出へ 「屈しない」と反発 人気記事 北米 米大統領、共産主義に“宣戦布告”、急進左派が民主党で伸長 北米 米中間選挙あす投票、物価高・イラン戦争が争点 民主党 全国調査で先行 北米 「ハリス氏の言説信じた」 暗殺未遂でトランプ氏が批判 北米 トランプ氏、ロシアと燃料合意 対露制裁緩和、軽油輸入を容認 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米、留学生の一時就労に７万ドル 不正防止狙い、大学に納付義務 北米 トランプ氏、対露追加制裁見送り 国務長官「60日間検証」、議会は反発 北米 スペイン、鉄壁パスサッカー 相手シュート２本に封じるーW杯サッカー 新着記事 北米 共和議員、ヘグセス氏の弾劾訴追案再提出へ 「屈しない」と反発 北米 米国務長官、政権離脱を模索か 国防長官交代論も 中間選挙、共和大敗 北米 米中間選挙、バンス氏「敗因はイラン戦争」 北米 米中間選挙、民主が上下両院奪還 共和、南部の牙城でも相次ぎ敗北 物価高・イラン戦争が逆風に 北米 トランプ氏、法廷では敗北も非市民の投票を抑止【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 米中間選挙あす投票、物価高・イラン戦争が争点 民主党 全国調査で先行 北米 偽の世論調査会社、民主党有利にデータ捏造 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 米民主党揺さぶる左派ＤＳＡ、地方舞台に支持基盤拡大【NEWSクローズ・アップ】 TOP記事（全期間） 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー