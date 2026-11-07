米国務長官、政権離脱を模索か　国防長官交代論も　中間選挙、共和大敗

【ワシントン川瀬裕也】トランプ米政権のマルコ・ルビオ国務長官が政権からの離脱を検討していると、一部米メディアなどが５日、報じた。３日の中間選挙で与党・共和党が上下両院の多数派を失ったことを受け、今後の政治的な進路を模索しているという。ただ、ルビオ氏本人は報道を否定し、トランプ大統領の任期満了まで職務を続ける意向を示した。

６日、米フロリダ州ケープカナベラルのケネディ宇宙センターで開催された「UP.Summit」でトランプ大統領の演説を聞くルビオ国務長官（ＡＦＰ時事）

報道によると、ルビオ氏と側近は辞任を含めた複数の選択肢について協議、国務長官と兼務する国家安全保障担当大統領補佐官の両職を辞すかは未定で、時期も決まっていない。ルビオ氏がホワイトハウス当局者に退任を相談したところ、慰留されたという。英紙インディペンデントも、２０２８年大統領選への出馬をにらんだ辞任の可能性を報じた。

これに対し、ルビオ氏は５日、米紙ニューヨーク・タイムズの取材に「どこからこうした話が出てくるのか分からない」と述べ、「大統領の任期満了まで務めるのが、ずっと私の計画だった」と強調した。国務省の広報官は「完全なフェイクニュース」と反論。ホワイトハウスも匿名情報源に基づく捏造だと否定した。

ルビオ氏は28年大統領選の共和党候補としてバンス副大統領とともに名前が挙がる。16年の共和党大統領候補指名争いではトランプ氏と対立したが、２期目では外交、安全保障政策の中枢を担っている。ルビオ氏はこれまで、バンス氏が出馬すれば支持する意向を示していたが、５日の取材では28年大統領選について「もう話さない」と述べた。

一方、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ氏がピート・ヘグセス国防長官を続投させるべきか側近に意見を求めていると報道。イラン攻撃の継続を主張するヘグセス氏には、共和党内からも交代論が出ている。ただ、トランプ氏は同氏の仕事ぶりを称賛し、交代に否定的な考えを示している。

国務長官の後任の就任には上院の承認が必要で、来年１月以降は多数派となる民主党が承認の可否を左右することになる。