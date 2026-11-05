米中間選挙、バンス氏「敗因はイラン戦争」

【ワシントン川瀬裕也】バンス米副大統領は４日、３日の中間選挙で共和党が上下両院の多数派を失ったことについて「敗因は戦争だ」と述べ、イラン戦争が大敗の主因だったとの見方を示した。トランプ大統領も戦争の影響を認めたが、軍事行動は正しかったと主張。一方、民主党が弾劾に踏み切れば「民主党は壊滅する」と警告した。

４日、ホワイトハウスで発言するトランプ米大統領（ＡＦＰ時事）

バンス氏は自身のＳＮＳで２０２４年の大統領選でトランプ氏を支持した有権者の一部が今回は民主党に投票したと指摘。支持者が求めていたのは「戦争の終結」「物価高への対応」「米国第一」「イスラエルとの関係見直し」だったと分析し、党内で敗因を直視するよう促した。これまでトランプ氏を強く擁護してきたバンス氏が、政権の軍事行動を敗因と断定し、トランプ氏と距離を置く姿勢を示したのは異例だ。

トランプ氏は４日、ホワイトハウスで記者団に、バンス氏の分析は「おおむね正しい」と述べた。一方で、「もう一度決断することになっても、同じことをする」と強調。イランの核兵器保有を阻止するため必要な行動だったと改めて主張した。

トランプ氏「弾劾なら民主壊滅」

民主党による弾劾の可能性を問われると、「少しも心配していない。そんなことをすれば民主党は壊滅する」と反発。「何の理由で弾劾するのか。国を成功させたことが理由か」と語った。

大統領の弾劾訴追には下院（定数４３５）の過半数の賛成が必要になる。ＣＮＮテレビによると民主党は下院で２４５議席の当選を確実にした。共和党は１４７議席にとどまっている。

米中間選挙結果（2026年）

トランプ氏は１期目に２度弾劾訴追されたが、いずれも上院の弾劾裁判で無罪となった。

共和指導部刷新、民主は政権調査へ

共和党では、ジョンソン下院議長が次期議会の党下院トップに立候補しない意向を固めたと米メディアが報じた。後任にはスカリス下院院内総務とジョーダン下院司法委員長が名乗りを上げ、10日に党内選挙が予定されている。

一方、民主党のジェフリーズ下院院内総務は４日、次期下院議長選への立候補を表明。物価対策と政権の責任追及を優先するとし、議会の監視機能を強化する方針を示した。ただ、弾劾については「下院民主党議員の誰からも話を持ち掛けられていない」と述べ、現段階で具体的な動きはないと説明した。