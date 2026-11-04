米中間選挙、民主が上下両院奪還　共和、南部の牙城でも相次ぎ敗北　物価高・イラン戦争が逆風に

米中間選挙のテキサス州上院選で勝利し、支持者らと喜ぶ民主党のジェームズ・タラリコ氏＝11月３日、同州オースティン

【ワシントン川瀬裕也】３日に投票が行われた米中間選挙は、４日未明までの開票で、野党・民主党が上下両院の過半数を奪還することが確実となった。民主党が多数派に返り咲く見通しが固まり、ＣＢＳテレビなど複数の米メディアが民主党の勝利を予測した。共和党は上下両院の主導権を失い、トランプ大統領の２期目後半の政権運営に大きな制約が生じることになる。

上院では、民主党が保守地盤とされる南部テキサス州やサウスカロライナ州、中西部カンザス州、アイオワ州などで相次いで勝利。ノースカロライナ州ではロイ・クーパー前知事が、オハイオ州ではシェロッド・ブラウン元上院議員が共和党候補を破った。複数の米メディアによると、民主党は共和党の議席を少なくとも６議席奪い、上院の過半数を確保した。

テキサス州では、民主党のジェームズ・タラリコ州下院議員が、トランプ氏の支持を受けた共和党のケン・パクストン州司法長官に勝利。民主党が同州の上院選を制するのは１９８８年以来となる。

下院でも、民主党はノースカロライナ州やペンシルベニア州などで共和党が保持してきた議席を奪った。

州知事選でも民主党が共和党の知事職を相次いで奪った。テキサス州ではジーナ・イノホサ州下院議員が、共和党のアボット知事を破り、民主党候補として90年以来の勝利を収めた。オハイオ、アイオワ両州でも共和党が保持してきた知事職を奪った。

今回の選挙は、トランプ氏の２期目の政権運営に対する事実上の信任投票となった。共和党は２０２４年の大統領選でトランプ氏が大差で勝利した州でも敗北。トランプ氏が支持した候補も相次いで落選し、共和党の保守地盤にも政権への不満が広がっていたことを示す結果となった。

共和党にとって最大の逆風となったのは、物価高による家計への負担だ。トランプ氏は物価引き下げを公約に掲げて大統領への返り咲きを果たしたが、関税政策に加え、イラン戦争による原油・ガソリン価格の高騰が国民生活を圧迫。食料品や光熱費などの生活費も高止まりし、政権の経済政策に対する不満が強まっていた。

また、トランプ氏が議会の共和党多数派を背景に、自身の政策を強力に推し進めてきたことへの反発もあったとみられる。民主党は物価高対策に加え、大統領権限に対する議会の監視強化を訴え、政権への不満を持つ有権者の受け皿となった。

トランプ氏は３日夜、米紙ニューヨーク・タイムズの取材に対し、「選挙結果を受け入れる」と語り、民主党と協力する意向を表明。ＦＯＸニュースのインタビューでは、イラン戦争が共和党の敗北に影響したことを認めた。

民主党が今後、上下両院を掌握することで、トランプ氏が進める政策の法制化は難しくなる。下院では政権に対する調査や予算審議を主導し、上院では閣僚人事や連邦判事の承認権を握る。大統領は引き続き拒否権を持つため、与野党の対立による政治的な行き詰まりも予想される。新議会は来年１月に発足する。