トップ国際北米トランプ氏、法廷では敗北も非市民の投票を抑止【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 トランプ氏、法廷では敗北も非市民の投票を抑止【対訳ワシントン・タイムズ】 タグTOP NEWS2会員向け対訳ワシントン・タイムズ米中間選挙 2026年11月4日 10時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint トランプ大統領による非市民の投票を阻止しようとする試みは、裁判所では次々と退けられているかもしれない。しかし、刑事訴追や強制送還の危険を恐れ、多くの非市民が投票所に行くのを控えるようになった可能性は高い。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米中間選挙あす投票、物価高・イラン戦争が争点 民主党 全国調査で先行 人気記事 北米 【連載】トランプＶＳ米名門大学―「文化マルクス主義」との戦い（１）大学の左翼支配、国の脅威 改革訴えたカーク氏凶弾に 北米 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】米政権 左派人権団体ＳＰＬＣを起訴 極右解体訴え 裏では資金提供 ヘイト扇動し寄付金募る 中東 米イラン 協議再開へ動き トランプ氏「最後のチャンス」貨物船拿捕 イラン反発 北米 米一般教書 トランプ氏「歴史的大転換」 民主党ＬＧＢＴ政策を批判 北米 スペイン、鉄壁パスサッカー 相手シュート２本に封じるーW杯サッカー 北米 米民主党揺さぶる左派ＤＳＡ、地方舞台に支持基盤拡大【NEWSクローズ・アップ】 北米 W杯開幕直前、米各地で熱気 ワシントン郊外で歓迎イベント 北米 ＡＩ競争、国家総力戦へ 米「ジェネシス計画」 対中念頭、科学研究を再編 新着記事 北米 米中間選挙あす投票、物価高・イラン戦争が争点 民主党 全国調査で先行 北米 偽の世論調査会社、民主党有利にデータ捏造 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 米民主党揺さぶる左派ＤＳＡ、地方舞台に支持基盤拡大【NEWSクローズ・アップ】 北米 米ＡＩ施設建設に逆風 中間選挙、電気料金が争点に 北米 過去のムスリム同胞団に関する見解に深刻な懸念―民主党上院候補 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 米大統領報道官、就任５日で退任 政権内で別の役職に異動か 北米 トランプ氏、対露追加制裁見送り 国務長官「60日間検証」、議会は反発 北米 中国の「国境を超えた弾圧」 台湾総統の家族も標的、米で摘発 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー