トップ国際北米トランプ氏、法廷では敗北も非市民の投票を抑止【対訳ワシントン・タイムズ】
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トランプ氏、法廷では敗北も非市民の投票を抑止【対訳ワシントン・タイムズ】

By 編集部

トランプ大統領による非市民の投票を阻止しようとする試みは、裁判所では次々と退けられているかもしれない。しかし、刑事訴追や強制送還の危険を恐れ、多くの非市民が投票所に行くのを控えるようになった可能性は高い。【...全文を読む】

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