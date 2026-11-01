米中間選挙あす投票、物価高・イラン戦争が争点　民主党 全国調査で先行

【ワシントン川瀬裕也】米議会の多数派を決める中間選挙が３日に行われる。トランプ大統領の２期目の折り返しを前に、物価高やイラン戦争への対応が主要争点となり、与党・共和党と野党・民主党が上下両院の主導権を懸けて争っている。期日前投票は５０００万票を超え、前回２０２２年の中間選挙の期日前投票総数をすでに上回った。

10月29日、米南部サウスカロライナ州で選挙演説するトランプ大統領（ＡＦＰ時事）

改選されるのは下院の全４３５議席と上院の35議席。共和党は現在、両院で多数派を握り、上院では１００議席中53議席を占める。民主党系は無所属２人を含む47議席で、多数派の交代には差し引き４議席の増加が必要となる。下院も議席差は小さく、各地の接戦区の結果が議会の勢力図を左右する。

調査会社イプソスが10月26日に公表した調査では、投票する可能性が高い有権者の53％が民主党候補、44％が共和党候補を支持した。トランプ氏の支持率は成人全体で32％、生活費高騰への対応を評価する人は20％にとどまった。他の全国調査でもトランプ氏への支持率は低迷しており、世論調査上は民主党が先行している。

米商務省が29日発表した７～９月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は年率換算で前期比３.４％増だったが、９月の個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は前年同月比３.６％上昇した。調査会社ギャラップが29日公表した調査では、投票判断で経済と医療を「極めて重要」とする登録有権者がそれぞれ50％、イラン情勢は47％だった。

民主党は物価高やイラン戦争への対応を批判し、政権への監視強化を訴える。共和党は移民規制や治安対策の実績を強調するほか、経済成長を政権の成果としてアピールしている。上院選では共和党が議席を持つメーン、アラスカ、オハイオ、テキサス各州や、民主党が議席を守るミシガン州などが重要な選挙区となっている。

選挙結果はトランプ氏の残り２年間の政権運営に影響する。民主党が下院の多数派を握れば、予算や法案の審議で政権に譲歩を迫るほか、委員会の調査権限を使って政府高官の証言や資料提出を求めることができる。上院でも多数派が交代すれば、閣僚や連邦判事の人事承認に影響が及ぶ。

一方、共和党が両院の多数派を維持すれば、政権は与党の協力を得ながら政策を進められる。ただ、議席差が小さければ、共和党内の意見対立が法案の成立を左右する可能性もある。議会の勢力図が変わった場合も、大統領の拒否権や行政権限が残るため、政策が直ちに転換するわけではない。