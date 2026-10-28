トップ国際北米偽の世論調査会社、民主党有利にデータ捏造　【対訳ワシントン・タイムズ】
北米

偽の世論調査会社、民主党有利にデータ捏造　【対訳ワシントン・タイムズ】

By 編集部

米中間選挙まで２週間となる中、世論調査会社は、捏造（ねつぞう）したデータを使用し、共和党の圧倒的な地盤であるミシシッピ州の上院選が突如として大接戦になったかのように見せていたことを認めた。【...全文を読む】

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