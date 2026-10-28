トップ国際北米偽の世論調査会社、民主党有利にデータ捏造 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 偽の世論調査会社、民主党有利にデータ捏造 【対訳ワシントン・タイムズ】 タグTOP NEWS2会員向け対訳ワシントン・タイムズ米中間選挙 2026年10月28日 10時15分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 米中間選挙まで２週間となる中、世論調査会社は、捏造（ねつぞう）したデータを使用し、共和党の圧倒的な地盤であるミシシッピ州の上院選が突如として大接戦になったかのように見せていたことを認めた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米民主党揺さぶる左派ＤＳＡ、地方舞台に支持基盤拡大【NEWSクローズ・アップ】 人気記事 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（１）トランプ氏 共産主義批判前面に、 民主党内で左派勢力拡大 北米 【連載】建国２５０年 アメリカの原点をたどる（１）「信仰の力」で国家を再建 北米 米、中露の影響拡大を警戒 「裏庭」で強硬策―ベネズエラ攻撃 北米 全世界に15％の新関税導入 米大統領 最高裁「違法」判決受け 北米 米一般教書 トランプ氏「歴史的大転換」 民主党ＬＧＢＴ政策を批判 北米 スペイン、鉄壁パスサッカー 相手シュート２本に封じるーW杯サッカー インタビュー 無人戦力で中国の「量」に対抗 米海軍制服組トップ ダリル・コードル海軍作戦部長 ワシントン・タイムズ紙が独占インタビュー 北米 米民主党揺さぶる左派ＤＳＡ、地方舞台に支持基盤拡大【NEWSクローズ・アップ】 新着記事 北米 米民主党揺さぶる左派ＤＳＡ、地方舞台に支持基盤拡大【NEWSクローズ・アップ】 北米 米ＡＩ施設建設に逆風 中間選挙、電気料金が争点に 北米 過去のムスリム同胞団に関する見解に深刻な懸念―民主党上院候補 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 米大統領報道官、就任５日で退任 政権内で別の役職に異動か 北米 トランプ氏、対露追加制裁見送り 国務長官「60日間検証」、議会は反発 北米 中国の「国境を超えた弾圧」 台湾総統の家族も標的、米で摘発 北米 【連載】未成年ＳＮＳ規制を問う（３）米、巨額和解で企業責任追及、依存生む設計に批判強まる 北米 ハーバード大、保守派教員の採用推進に反発 【対訳ワシントン・タイムズ】 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー