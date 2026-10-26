米民主党揺さぶる左派ＤＳＡ、地方舞台に支持基盤拡大【NEWSクローズ・アップ】

米民主社会主義組織「民主社会主義者（ＤＳＡ）」が民主党内で存在感を強めている。ここ10年余りで全米規模の組織網を築き、地方政治を舞台に支持基盤を拡大。11月の中間選挙後には政策実現に向け党指導部に圧力を強める動きも浮上している。民主党の下院奪還が有力視される中、その動向に注目が集まっている。（山崎洋介）

米民主党左派のバーニー・サンダース上院議員（左から３人目）やニューヨーク市のゾーラン・マムダニ市長（右）らが参加した選挙集会。ブラッド・ランダー氏（左）とクレア・バルデス氏（左から２人目）は連邦下院選の民主党候補＝６月、ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

ＤＳＡは１９８２年に結成されたが、長らく米政治の周縁にとどまっていた。だが過去10年近くで急成長を遂げた。保守系シンクタンク「州政策ネットワーク」（ＳＰＮ）が公表した報告書によると、支部数は２０１３年の21から26年には２０４へと急増。活動範囲も48州と首都ワシントンに広がった。

近年はニューヨーク市長のゾーラン・マムダニ氏やアレクサンドリア・オカシオコルテス下院議員らに加え、今年の民主党予備選でもＤＳＡ系候補が相次いで勝利し存在感を高めている。ただ、報告書はこうした躍進について、突発的な現象ではなく、地方政治を基盤とした長年の組織づくりの成果だと分析する。

報告書によると、ＤＳＡが公表する26年選挙追跡リストでは、これまでに予備選を含め67件の勝利が確認されている。このうち60件は州・地方レベルで、連邦レベルは７件にとどまる。地方政治を足場に候補者を発掘・育成し、将来的な影響力拡大につなげる戦略がうかがえる。

報告書作成に関わったＳＰＮのブルック・メディナ氏は、米メディアに対し、ＤＳＡについて「単に勢力を拡大しているだけではない。将来の候補者層を育成している」と指摘した。その上で、「彼らは独自政党として活動するのではなく、民主党という既存の組織基盤に食い込み、それを自らの勢力拡大に活用している」とした。

実際、地方で築いた組織力を国政への影響力につなげる動きも見え始めている。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ＤＳＡ指導部や同組織が支援する下院候補らは、民主党が中間選挙で僅差の下院多数派を獲得した場合を見据えている。その場合、ハキーム・ジェフリーズ下院民主党院内総務の議長選出への支持と引き換えに、政策要求を突き付ける案を協議しているという。

記事によると、ＤＳＡの推薦を受ける候補者は、当選後も同組織と緊密に連携するとともに、他のＤＳＡ系議員とも協調して行動することに同意している。検討されている党指導部への要求事項には、富裕税や労組強化法、イスラエルへの武器禁輸、移民税関捜査局（ＩＣＥ）廃止などが含まれるという。

ミシガン州選出を目指すＤＳＡ系候補のドナバン・マッキニー氏は、ジェフリーズ氏に対し、「あなたはいつまで議長をやりたいんだ？」と問い掛けたという。議長職を望むのであればＤＳＡ側の要求に耳を傾けよ、というわけだ。

ただ、ＤＳＡ系議員は議会全体から見れば少数勢力にとどまる見通しだ。しかしＤＳＡ内部では、民主党が僅差で下院多数派を獲得した場合、結束した少数グループでも議長選を通じて大きな影響力を行使できるとの見方が広がっている。 ＤＳＡ機関誌は今月、「社会主義者は議長選を人質に取るべきだ」と題する論考を掲載した。23年に共和党強硬保守派が議長選で造反し、当時のケビン・マッカーシー議長から譲歩を引き出した事例を引き合いに、「イデオロギー上の敵から学ぶべきだ」と主張。民主党が下院多数派を獲得した場合、ＤＳＡ系議員はジェフリーズ氏を無条件で支持すべきではなく、支持票を取引材料として活用すべきだと訴えた。

一方、ジェフリーズ氏は今のところＤＳＡの政策への不支持を表明しており、ＤＳＡ系議員も必ずしも一枚岩ではない。しかし、ＤＳＡが民主党指導部への圧力を一段と強めようとしていることは間違いない。民主党が下院多数派を獲得した場合、指導部と左派との駆け引きが党運営の焦点の一つとなりそうだ。