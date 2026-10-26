トップ国際北米米ＡＩ施設建設に逆風 中間選挙、電気料金が争点に 北米 米ＡＩ施設建設に逆風 中間選挙、電気料金が争点に タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年10月26日 11時03分 By 川瀬 裕也 XLINEFacebookEmailPrint トランプ米政権が推進する人工知能（ＡＩ）開発を支えるデータセンターの建設が、11月３日の中間選挙で争点となっている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事過去のムスリム同胞団に関する見解に深刻な懸念―民主党上院候補 【対訳ワシントン・タイムズ】 人気記事 北米 ミネソタ不法移民捜査終了へ 「組織的妨害」で作戦困難に 北米 米大統領報道官、就任５日で退任 政権内で別の役職に異動か 北米 過去のムスリム同胞団に関する見解に深刻な懸念―民主党上院候補 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 ロシア貿易相手にも100％関税 トランプ氏 50日以内の停戦要求 ウクライナへ追加武器供与 北米 米 主力戦車31両供与 ウクライナ武器支援 新段階 北米 ＬＡ中心部に外出禁止令 暴徒の略奪行為が横行 北米 トランプ氏出席の夕食会で発砲 米首都 大統領は無事、容疑者拘束 北米 トランプ氏、対露追加制裁見送り 国務長官「60日間検証」、議会は反発 新着記事 北米 過去のムスリム同胞団に関する見解に深刻な懸念―民主党上院候補 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 米大統領報道官、就任５日で退任 政権内で別の役職に異動か 北米 トランプ氏、対露追加制裁見送り 国務長官「60日間検証」、議会は反発 北米 中国の「国境を超えた弾圧」 台湾総統の家族も標的、米で摘発 北米 【連載】未成年ＳＮＳ規制を問う（３）米、巨額和解で企業責任追及、依存生む設計に批判強まる 北米 ハーバード大、保守派教員の採用推進に反発 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 イラン攻撃、米軍に消耗の影 台湾有事への対応に懸念 北米 トランプ氏、ロシアと燃料合意 対露制裁緩和、軽油輸入を容認 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー