トップ国際北米米ＡＩ施設建設に逆風　中間選挙、電気料金が争点に
北米

米ＡＩ施設建設に逆風　中間選挙、電気料金が争点に

By 川瀬 裕也

トランプ米政権が推進する人工知能（ＡＩ）開発を支えるデータセンターの建設が、11月３日の中間選挙で争点となっている。【...全文を読む】

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