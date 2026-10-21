トップ国際北米過去のムスリム同胞団に関する見解に深刻な懸念―民主党上院候補
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過去のムスリム同胞団に関する見解に深刻な懸念―民主党上院候補

By 編集部

ミシガン州の民主党上院候補であるアブドゥル・エルサイード氏と、その家族がムスリム同胞団に対して抱いているとされる見解について、有権者は深刻な懸念を持つべきだ。【...全文を読む】

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