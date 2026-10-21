トップ国際北米過去のムスリム同胞団に関する見解に深刻な懸念―民主党上院候補 北米 過去のムスリム同胞団に関する見解に深刻な懸念―民主党上院候補 タグTOP NEWS2会員向け対訳ワシントン・タイムズ 2026年10月21日 10時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint ミシガン州の民主党上院候補であるアブドゥル・エルサイード氏と、その家族がムスリム同胞団に対して抱いているとされる見解について、有権者は深刻な懸念を持つべきだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米大統領報道官、就任５日で退任 政権内で別の役職に異動か 人気記事 北米 米司令官、攻撃停止進言か 対イラン空爆「効果の限界」 北米 カナダ山火事、米北東部にも煙 トランプ氏、関税上乗せ示唆 北米 米国 同性婚の次は複数婚？３人以上の関係も認める動き 北米 米、エジプト大手銀行を制裁へ 対イラン「経済作戦」本格化 北米 米国を騒がしている「50501デモ」、その背後にちらつく中国の影 北米 米、対イラン攻撃を一時停止 外交交渉の行方を見極めか 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（中）台湾巡り譲歩迫る習氏、武器売却でくぎを刺す 北米 米、新追加関税を発動 60の国・地域が対象 日本は12.5％ 新着記事 北米 米大統領報道官、就任５日で退任 政権内で別の役職に異動か 北米 トランプ氏、対露追加制裁見送り 国務長官「60日間検証」、議会は反発 北米 中国の「国境を超えた弾圧」 台湾総統の家族も標的、米で摘発 北米 【連載】未成年ＳＮＳ規制を問う（３）米、巨額和解で企業責任追及、依存生む設計に批判強まる 北米 ハーバード大、保守派教員の採用推進に反発 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 イラン攻撃、米軍に消耗の影 台湾有事への対応に懸念 北米 トランプ氏、ロシアと燃料合意 対露制裁緩和、軽油輸入を容認 北米 トランプ氏、銃殺刑生中継の可否判断へ 国防長官の公開方針に慎重姿勢 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー