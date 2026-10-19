米大統領報道官、就任５日で退任　政権内で別の役職に異動か　

13日、ホワイトハウスで報道陣の取材対応にあたるトランプ米大統領（右）に付き添うケイティ・ザカリア大統領報道官（左）。ザカリア氏は後に退任を発表した＝米首都ワシントン（ＥＰＡ時事）

【ワシントン川瀬裕也】トランプ米政権のケイティ・ザカリア大統領報道官が16日、就任からわずか５日で退任したことが分かった。ホワイトハウス当局者らが米メディアに明らかにした。トランプ大統領による事実上の解任とみられる。弁護士資格を巡る疑惑や就任後初の記者会見での対応を巡り批判が出ていた。

トランプ氏は16日、ホワイトハウスで記者団に「私が彼女なら考え直す」とザカリア氏に伝え、退任を促したことを明かした。報道機関から厳しい批判を受けているとして「彼女には幸せでいてほしい」と述べ、「この仕事は簡単ではない」と擁護した。

米メディアによると、ザカリア氏は、報道官職から退く手続きを進めており、政権内の別の役職に異動する見通しだが、具体的な職務は明らかになっていない。

ザカリア氏は米ペパーダイン大学法科大学院を修了し、保守系テレビ番組などで弁護士を名乗っていた。しかし、米国内で弁護士資格を取得した記録は確認されず、15日にはカリフォルニア州の司法試験に不合格だったと認めた。トランプ氏は９日の起用発表で同氏を「弁護士」と紹介していた。

ザカリア氏は12日に着任し、翌13日に初めて記者会見を開いたが、約14分で終了。質問を受けた記者は３人だけで、対応に批判が出ていた。

同氏は16日夜、ＳＮＳでトランプ氏を「親切で素晴らしい人」とたたえ、「彼の下で働けたことは光栄だった」と投稿した。退任の経緯は説明していない。

ザカリア氏は８月に家庭の事情で退任したキャロライン・レビット氏の後任として抜てきされた。大統領報道官としては歴代最短の在任期間とみられる。後任は未定で、トランプ氏は人選を急がない考えを示している。