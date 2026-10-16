トップ国際北米中国の「国境を超えた弾圧」　台湾総統の家族も標的、米で摘発
北米

中国の「国境を超えた弾圧」　台湾総統の家族も標的、米で摘発

By 編集部

米中央情報局（ＣＩＡ）などで中国情報機関を担当した元当局者によると、米カリフォルニア州南部で中国のスパイと疑われる人物が逮捕された事件で、中国国家安全部が政敵を秘密裏に監視する手口が浮き彫りになった。【...全文を読む】

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