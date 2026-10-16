トップ国際北米中国の「国境を超えた弾圧」 台湾総統の家族も標的、米で摘発 北米 中国の「国境を超えた弾圧」 台湾総統の家族も標的、米で摘発 タグTOP NEWS2ワシントン発 ビル・ガーツの眼会員向け 2026年10月17日 05時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 米中央情報局（ＣＩＡ）などで中国情報機関を担当した元当局者によると、米カリフォルニア州南部で中国のスパイと疑われる人物が逮捕された事件で、中国国家安全部が政敵を秘密裏に監視する手口が浮き彫りになった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【連載】未成年ＳＮＳ規制を問う（３）米、巨額和解で企業責任追及、依存生む設計に批判強まる 人気記事 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（４）全米規模で区割り戦争、「青い波」封じ込め図る 北米 米国防総省「国家防衛戦略」公表 最優先任務は「本土防衛」「ＧＤＰ比５％」全同盟国に要求 北米 習氏、米に「台湾独立反対」要求 友好関係を強調 米中首脳会談 インタビュー 【岸田首相暗殺未遂―有識者の視点】 模倣犯を生んだ暴力の肯定 米ジョージタウン大学教授／ケビン・ドーク氏（上） 北米 ミネソタ不法移民捜査終了へ 「組織的妨害」で作戦困難に 北米 性転換を悔いる若者たち 女性に戻ったクロエ・コールさん 北米 「信教の自由」報告書 米国務省 中国のウイグル弾圧非難 旧統一教会にも注目 北米 【連載】Ｇ７広島サミットの焦点（２） 米国、同盟国に注文 対中露で包囲網強化を狙う 新着記事 北米 【連載】未成年ＳＮＳ規制を問う（３）米、巨額和解で企業責任追及、依存生む設計に批判強まる 北米 ハーバード大、保守派教員の採用推進に反発 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 イラン攻撃、米軍に消耗の影 台湾有事への対応に懸念 北米 トランプ氏、ロシアと燃料合意 対露制裁緩和、軽油輸入を容認 北米 トランプ氏、銃殺刑生中継の可否判断へ 国防長官の公開方針に慎重姿勢 北米 米、留学生の一時就労に７万ドル 不正防止狙い、大学に納付義務 北米 【連載】米中間選挙の最前線（下）民主支持層 一体感遠く、路線対立より「生活」重視 北米 イスラム主義団体による米選挙への介入―報告書が指摘 【対訳ワシントン・タイムズ】 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー