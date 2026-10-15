【連載】未成年ＳＮＳ規制を問う（３）米、巨額和解で企業責任追及、依存生む設計に批判強まる

米国では近年、ＳＮＳが未成年の精神的な健康に悪影響を与えているとして、運営企業の責任を追及する訴訟が相次いでいる。企業に巨額の賠償を命じる司法判断が出されるなど、利用者を長時間引き付ける仕組みそのものが問題視されている。

■強まる企業への圧力

今年３月、カリフォルニア州ロサンゼルスの裁判所が、米メタ傘下のインスタグラムとグーグル傘下のユーチューブの設計に過失があり、原告の精神的被害につながったと認定。両社に計６００万ドルの損害賠償を命じる評決を下した。

米西部カリフォルニア州にある米メタ（旧フェイスブック）本社（ＡＦＰ時事）

原告は20歳の女性で、６歳からユーチューブ、９歳からインスタグラムの利用を開始した。そのうち依存するようになり、不安やうつ、容姿に対する強い劣等感などに苦しんだと訴えていた。裁判開始前には、ティックトックとスナップチャットが女性側と和解したが、メタとグーグルは評決を不服として控訴する意向を示した。

ニューメキシコ州でも８月、裁判所が未成年者の安全対策を巡り、メタに５億６７００万ドルの支払いを命じた。３月の陪審評決による制裁金と合わせ、賠償額は計９億４２００万ドルに上る。州当局は、同社が児童の性的搾取などの危険性を十分に防がず、安全性について利用者を欺いたと追及していた。

こうした中、メタは８月26日、各州などとの訴訟を巡り、今後10年間で最低１２２億ドル、条件次第で最大１７１億ドルを支払う和解に合意した。同日、連邦地裁が和解を承認した。

和解には金銭の支払いだけでなく、18歳未満の利用を制限する措置も盛り込まれた。インスタグラムとフェイスブックの利用時間を原則合計１日２時間に制限（保護者の許可があれば解除できる）。深夜０時から午前６時の利用制限や、年齢確認の強化なども含まれている。

一方、和解に参加しなかったフロリダ州は10月７日、14歳未満の利用禁止や無限スクロールの停止などを求める仮処分を裁判所に申請した。州側は和解内容では対策が不十分だと主張。メタは要求に根拠がないとして反発している。

■開発者も危険性警告

ＳＮＳによる子供への悪影響は、以前から懸念されてきた。

米調査機関ピュー・リサーチ・センターが２０２５年４月に発表した調査では、13～17歳の48％が、ＳＮＳは同年代の若者に主に悪影響を与えると回答。22年の32％から大きく上昇した。また、45％がＳＮＳに時間を使い過ぎていると答えた。

こうした問題を巡っては、ＳＮＳの開発に関わった人物からも警告が出ている。

フェイスブックの初代社長を務めたショーン・パーカー氏は17年、米ニュースサイト「アクシオス」のインタビューで、アプリ開発の根底にあった発想について「どうすれば人々の時間と意識的な注意をできる限り多く奪えるか」と説明した。

投稿への「いいね」やコメントによって利用者に満足感を与え、繰り返し利用させる仕組みについて、人間心理の弱点を利用したものだと指摘。「開発者たちは意識的に理解していた。それでも実行した」と認め、子供の脳への影響にも懸念を示した。

元グーグルのデザイン倫理担当者、トリスタン・ハリス氏も19年６月の米上院公聴会で、無限スクロールについて「やめるきっかけや区切りを取り除き、利用者がいつやめるべきか気付かなくなる」と証言した。画面を下に引っ張って更新する動作をスロットマシンになぞらえ、利用を繰り返させ、依存させる仕組みだと説明した。

対策議論も、規制には課題

■法整備に障壁も

これらの問題を受け、連邦議会では、企業に未成年者の安全を守るための配慮義務を課す「子供オンライン安全法案（ＫＯＳＡ）」が現在議論されている。ただ、８月に上院商業委員会を通過したものの、９月末には一部共和党議員が早期可決を阻止。企業が有害と判断した投稿を広く制限することにつながり、憲法修正第１条が保障する表現の自由を侵害する恐れがあると主張している。

州独自の規制も司法の壁に直面している。バージニア州では16歳未満のＳＮＳ利用を原則１日１時間に制限する法律が施行されたが、２月に連邦地裁が執行を差し止めた。裁判所は子供を保護する公益上の必要性を認める一方、表現の自由を侵害する可能性が高いと判断した。

企業の責任追及が進む米国では、規制の範囲を巡る議論が続いている。

（ワシントン川瀬裕也）