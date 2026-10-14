トップ国際北米ハーバード大、保守派教員の採用推進に反発 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 ハーバード大、保守派教員の採用推進に反発 【対訳ワシントン・タイムズ】 タグTOP NEWS2会員向け対訳ワシントン・タイムズ 2026年10月14日 10時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint ハーバード大学が「意見の多様性」を確保するため、保守派の教員を採用する資金として１０００万ドル（約15億８５００万円）の寄付を募っていることに対し、学者や人種的公平性を訴える活動家から反発が起きている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事イラン攻撃、米軍に消耗の影 台湾有事への対応に懸念 人気記事 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（上）友好演出も核心課題先送り、「貿易休戦」２カ月延長 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（１）トランプ氏 共産主義批判前面に、 民主党内で左派勢力拡大 北米 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】米政権 左派人権団体ＳＰＬＣを起訴 極右解体訴え 裏では資金提供 ヘイト扇動し寄付金募る 北米 【連載】トランプＶＳ米名門大学―「文化マルクス主義」との戦い（１）大学の左翼支配、国の脅威 改革訴えたカーク氏凶弾に 北米 全世界に15％の新関税導入 米大統領 最高裁「違法」判決受け 北米 米一般教書 トランプ氏「歴史的大転換」 民主党ＬＧＢＴ政策を批判 インタビュー 無人戦力で中国の「量」に対抗 米海軍制服組トップ ダリル・コードル海軍作戦部長 ワシントン・タイムズ紙が独占インタビュー 北米 台湾保護法案を可決 中国の脅威を抑止狙い 米下院 新着記事 北米 イラン攻撃、米軍に消耗の影 台湾有事への対応に懸念 北米 トランプ氏、ロシアと燃料合意 対露制裁緩和、軽油輸入を容認 北米 トランプ氏、銃殺刑生中継の可否判断へ 国防長官の公開方針に慎重姿勢 北米 米、留学生の一時就労に７万ドル 不正防止狙い、大学に納付義務 北米 【連載】米中間選挙の最前線（下）民主支持層 一体感遠く、路線対立より「生活」重視 北米 イスラム主義団体による米選挙への介入―報告書が指摘 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 【連載】米中間選挙の最前線（上）軍都でも焦点は「家計」、安保重視も戦争長期化に懸念 北米 スタバの中国ウイグル初出店に批判 米議員「ジェノサイドに加担」 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー