トップ国際北米ハーバード大、保守派教員の採用推進に反発　【対訳ワシントン・タイムズ】
北米

ハーバード大、保守派教員の採用推進に反発　【対訳ワシントン・タイムズ】

By 編集部

ハーバード大学が「意見の多様性」を確保するため、保守派の教員を採用する資金として１０００万ドル（約15億８５００万円）の寄付を募っていることに対し、学者や人種的公平性を訴える活動家から反発が起きている。【...全文を読む】

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