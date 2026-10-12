トップ国際北米イラン攻撃、米軍に消耗の影 台湾有事への対応に懸念 北米 イラン攻撃、米軍に消耗の影 台湾有事への対応に懸念 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年10月12日 10時40分 By 川瀬 裕也 XLINEFacebookEmailPrint 対イラン軍事行動の長期化で、米軍の兵器備蓄と空母運用に重い負担がかかっている。ミサイルの大量消費で戦略的な備蓄不足が生じ、一部の迎撃弾の補充には少なくとも５年を要するとの推計もある。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事トランプ氏、ロシアと燃料合意 対露制裁緩和、軽油輸入を容認 人気記事 北米 【連載】脅かされる信教の自由㊾ 第７部 世界の中の日本の信教 「政教分離」の真意は自由擁護 ジェファソンの書簡 Viewpoint 左派勢力のトランプ錯乱症候群 LGBT トランス選手が競泳女子席巻 米水泳連盟 参加基準を厳格化 北米 【連載】「もしトラ」どうなる米外交 元米国防副次官補 エルブリッジ・コルビー氏に聞く コラム 中古でも高騰する住宅価格 米国から 北米 ＬＡ中心部に外出禁止令 暴徒の略奪行為が横行 北米 ＡＩ競争、国家総力戦へ 米「ジェネシス計画」 対中念頭、科学研究を再編 北米 米国務長官にルビオ氏指名へ トランプ氏 安保補佐官も対中強硬派 新着記事 北米 トランプ氏、ロシアと燃料合意 対露制裁緩和、軽油輸入を容認 北米 トランプ氏、銃殺刑生中継の可否判断へ 国防長官の公開方針に慎重姿勢 北米 米、留学生の一時就労に７万ドル 不正防止狙い、大学に納付義務 北米 【連載】米中間選挙の最前線（下）民主支持層 一体感遠く、路線対立より「生活」重視 北米 イスラム主義団体による米選挙への介入―報告書が指摘 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 【連載】米中間選挙の最前線（上）軍都でも焦点は「家計」、安保重視も戦争長期化に懸念 北米 スタバの中国ウイグル初出店に批判 米議員「ジェノサイドに加担」 北米 米、出産ツーリズムを警戒 急増する「中国育ちの米市民」 安全保障上の懸念高まる TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー