トップ国際北米イラン攻撃、米軍に消耗の影　台湾有事への対応に懸念
北米

イラン攻撃、米軍に消耗の影　台湾有事への対応に懸念

By 川瀬 裕也

対イラン軍事行動の長期化で、米軍の兵器備蓄と空母運用に重い負担がかかっている。ミサイルの大量消費で戦略的な備蓄不足が生じ、一部の迎撃弾の補充には少なくとも５年を要するとの推計もある。【...全文を読む】

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