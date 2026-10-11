トランプ氏、銃殺刑生中継の可否判断へ　国防長官の公開方針に慎重姿勢

【ワシントン川瀬裕也】トランプ米大統領は10日、２００９年に南部テキサス州の陸軍基地で13人を殺害した元軍人の銃殺刑をインターネットで生中継する計画について、自ら最終判断する考えを示した。ピート・ヘグセス国防長官が８日に公開方針を表明し、国防総省も生中継を行うと説明していたが、与野党の議員らから批判や懸念が相次ぎ、実施するかどうか不透明になっている。

ニダル・マリク・ハサン死刑囚＝２０１０年４月、南部テキサス州ベルトン（ベル郡保安官事務所提供）（ＡＦＰ時事）

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に「公開するか、しないかの二つの考えがある」と説明。「公開すれば、同じことをする人が減るかもしれない。最終的には私が決める」と述べ、犯罪抑止につながる可能性に言及し、銃殺刑そのものは支持する姿勢を維持しつつ、慎重姿勢を示した。

対象は、元陸軍少佐で精神科医だったニダル・マリク・ハサン死刑囚（56）。09年11月、フォートフッド基地内で銃を乱射し、13人を殺害、32人を負傷させた。13年に死刑判決を受けた。トランプ氏は今月２日に死刑執行を承認し、陸軍は12月３日に同基地で銃殺刑を執行する予定だ。

ヘグセス氏は８日、報道陣に対し、「（刑執行を）人々が見られるようにする。こうした行為には重大な結果が伴うと理解してもらう必要がある」と公開する理由を説明した。実現すれば、米軍が死刑執行を一般向けに生中継するのは初めてとなる。

公開方針には与野党からも批判が出ている。共和党のオースティン・スコット下院議員は「イスラム過激派がすることだ」と非難し、民主党のアダム・スミス下院議員も「司法制度を｜愚弄《ぐろう》する」と批判した。バンス副大統領も９日、「実施されても私は見ない」と述べた。

事件で７発の銃弾を受けた元陸軍軍曹のアロンゾ・ランスフォード氏も、生中継への懸念を表明。銃殺刑には賛成する一方、一般公開ではなく、事件生存者や犠牲者の遺族だけが視聴できるようにすべきだとの考えを示した。

予定通り執行されれば、米軍の死刑執行は１９６１年以来、銃殺刑は45年以来となる。インターネット中継の具体的な配信方法はまだ明らかにされていない。