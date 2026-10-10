米、留学生の一時就労に７万ドル　不正防止狙い、大学に納付義務

【ワシントン川瀬裕也】トランプ政権は７日、外国人留学生が在学中や卒業後に米国内で働くための「選択的実習（ＯＰＴ）」制度について、学生１人当たり７万ドル（約1100万円）の手数料を課す規則案を発表した。延長など２回目以降の利用には３万ドルを徴収する。

米ハーバード大学のキャンパス（ＡＦＰ時事）

規則案は８日付の連邦官報に掲載された。対象は学生ビザ（Ｆ１）で米国に滞在し、ＯＰＴを利用する外国人留学生。手数料は学生本人ではなく、就労を推薦する大学などが政府に納付する。大学側は学生の就労許可申請に先立ち、支払いを済ませなければならない。

制度上、大学が学生本人や雇用企業に費用を転嫁することは認められるが、学費などの形で負担が生じた場合、留学生の人材流出などにつながる懸念がある。現在、大学側にこうした手数料はなく、学生本人が就労許可を申請する際の費用は最大５２０ドル。新制度では、初回と延長を合わせて10万ドルの負担が生じる。

米国土安全保障省は、ＯＰＴが安価な外国人労働力の供給や不正な在留に悪用されていると主張。高額の手数料によって大学側の審査を厳格化し、米国人の雇用を守る狙いを説明した。同省報道官は「ＯＰＴは米国の労働市場への裏口であってはならない」と強調した。

米政府の資料によると、２０２４年にＯＰＴによる就労を開始した留学生は通常枠で約19万５千人、延長枠で約９万５千人に上った。

規則案への意見公募は11月９日まで行われ、政権は寄せられた意見を踏まえて最終規則を策定する。成立した場合、公布から60日後の施行を予定しており、施行前に承認された就労許可にはさかのぼって適用しないとしている。

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