【連載】米中間選挙の最前線（下）民主支持層 一体感遠く、路線対立より「生活」重視

米建国時の独立13州の一つで、「キーストーン・ステート（要石の州）」と呼ばれるペンシルベニア州。その州都ハリスバーグは、幅広いサスケハナ川沿いに広がる。緑色のドームが特徴的な州議会議事堂をはじめ歴史的な建物や古い住宅街が並ぶ落ち着いた内陸都市だ。

ステルソン氏の支持集会に訪れたギャビンさん（左）＝９月20日、米ペンシルベニア州ハリスバーグ（川瀬裕也撮影）

その住宅街の一角で９月20日、民主党のジャネル・ステルソン氏（66）の選挙集会が開かれた。会場では、司会者が大きなスピーカーから音楽を流し、訪れた人々はホットドッグやハンバーガーを楽しんでいた。ステルソン氏は、その輪に入り、住民と言葉を交わしていた。支持者を鼓舞して投票を呼び掛ける選挙集会というよりは、近隣住民の交流イベント「ブロックパーティー」のような雰囲気だった。

■共和地盤で再び接戦

穏やかな会場の空気とは裏腹に、同地域が属するペンシルベニア州第10区も全米注目の接戦区だ。

共和党現職スコット・ペリー氏（64）とステルソン氏が２０２４年に続いて対決する。米選挙分析サイト「クック・ポリティカル・リポート」は同区を「トスアップ（互角）」とし、党派指数は共和党寄りの「Ｒ＋３」と位置付ける。共和党地盤にもかかわらず、24年の下院選ではペリー氏とステルソン氏の差はわずか５１３３票、約１・３ポイントの僅差だった。

「生活費が上がるのは本当に厳しい」。新任１年目の教師ギャビンさんは、ペンシルベニア州教育協会の関係者として会場を訪れた。ステルソン氏を支持する最大の理由は、公教育への支援姿勢だという。「口座にあまりお金は無いのに毎日学校に行くための交通費を払い、生徒のための物も買っている。あらゆる費用が積み上がっていく」と話すギャビンさんは、ステルソン氏に教育関係者への支援を期待する。

ステルソン氏も本紙の取材に、有権者が最も気にしている問題として、「物価上昇だ」と即答した。「食料品から光熱費、住宅、ガソリンまで、本当に高過ぎる」と語り、医療へのアクセスと負担、政治腐敗も主要な問題だと指摘。イラン戦争に伴う燃料費の上昇にも触れ、ディーゼルや肥料の高騰が地域の家族経営農家を圧迫していると訴えた。

「物価」「教育」が判断材料に

■左派躍進で党内に溝

一方、民主党内で存在感を強める急進左派、米民主社会主義者（ＤＳＡ）についてステルソン氏に尋ねると、「ここでは誰も話題にしていない」と距離を取った。同氏とＤＳＡとの直接的な推薦関係は確認されておらず、民主党下院選挙対策委員会（ＤＣＣＣ）の重点候補に選ばれるなど、党内では主流派に近い立場にいるためだ。

ＤＳＡは民主党とは別組織だが、民主党予備選などを通じて候補者を支援し、勢力を広げている。今年はニューヨーク、コロラド、ペンシルベニア各州でＤＳＡ系候補が相次いで現職議員を破り、民主党候補指名を獲得した。

こうした動きを巡っては民主党内でも不協和音が生じており、中道・主流派の議員や候補者からは、党全体が社会主義政党とみられることへの警戒感が強まっている。９月末までに現職下院議員10人を含む民主党候補60人が、中道系団体の資本主義を支持する誓約に署名するなど、党内左派との違いを打ち出す動きも広がっている。

トランプ氏は、ＤＳＡについて「実際には共産主義者だ」と批判し、９月の共和党大会では、民主党が選挙で勝てば「共産主義国家になる」と主張した。

民主党支持者の受け止めも一様ではなかった。

約２時間かけてステルソン氏の応援に訪れたロブ・ハワードさん（65）は、「民主党は大きなテントで、いろいろな考え方を受け入れる余地がある」と話す。その上で、ＤＳＡについて「個人的には支持していない」と明言しつつ、「民主党と協力し、米市民の生活を第一に考えるなら、党内から排除する必要はない」との考えを示した。

子供を連れて会場を訪れていたマットさん（29）は、友人の中に熱心なＤＳＡ支持者がいると明かし、「彼らの主張自体は間違っているとは思わないが、民主党内で対立するのはやめてほしい」と語った。

一方、長年民主党を支持してきたというリビーさん（45）は「何をしようとしている組織なのかよく分からないし、私たちには関係ない」と突き放した。

ＤＳＡを巡る党内対立が続く一方、接戦区の民主党支持者らが重視するのは、物価や教育、医療といった生活に直結する課題だった。党内論争から離れ、有権者の暮らしにどこまで向き合えるかが、接戦区での勝敗を分ける重要なポイントとなっている。（ワシントン川瀬裕也）