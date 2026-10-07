トップ国際北米イスラム主義団体による米選挙への介入―報告書が指摘　【対訳ワシントン・タイムズ】
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イスラム主義団体による米選挙への介入―報告書が指摘　【対訳ワシントン・タイムズ】

By 編集部

米シンクタンク、中東フォーラムの調査によると、税制上の非課税資格を取得したイスラム主義団体が米国の選挙に介入しており、そのことがミシガン州の連邦上院選でアブドゥル・エルサイード氏を民主党候補に押し上げた要因である可能性がある。【...全文を読む】

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