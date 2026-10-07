トップ国際北米イスラム主義団体による米選挙への介入―報告書が指摘 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 イスラム主義団体による米選挙への介入―報告書が指摘 【対訳ワシントン・タイムズ】 タグTOP NEWS2会員向け対訳ワシントン・タイムズ 2026年10月7日 14時30分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 米シンクタンク、中東フォーラムの調査によると、税制上の非課税資格を取得したイスラム主義団体が米国の選挙に介入しており、そのことがミシガン州の連邦上院選でアブドゥル・エルサイード氏を民主党候補に押し上げた要因である可能性がある。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【連載】米中間選挙の最前線（上）軍都でも焦点は「家計」、安保重視も戦争長期化に懸念 人気記事 北米 米、ベネズエラで軍事作戦 「麻薬テロの罪」で大統領夫妻を拘束 北米 ＣＩＡの政治的偏向に懸念高まる 20年米大統領選めぐり疑惑封殺 共和党が調査結果公表 インタビュー 【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（12） 文化革命に対抗する現政権 米ハドソン研究所上級研究員 ジョン・フォンテ氏に聞く（下） 北米 【連載】Ｇ７広島サミットの焦点（２） 米国、同盟国に注文 対中露で包囲網強化を狙う 北米 日韓で信教の自由弾圧、宗教指導者の逮捕相次ぐ―米当局者らが調査 北米 米国防総省「国家防衛戦略」公表 最優先任務は「本土防衛」「ＧＤＰ比５％」全同盟国に要求 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（上）友好演出も核心課題先送り、「貿易休戦」２カ月延長 北米 【連載】建国２５０年 アメリカの原点をたどる（１）「信仰の力」で国家を再建 新着記事 北米 【連載】米中間選挙の最前線（上）軍都でも焦点は「家計」、安保重視も戦争長期化に懸念 北米 スタバの中国ウイグル初出店に批判 米議員「ジェノサイドに加担」 北米 米、出産ツーリズムを警戒 急増する「中国育ちの米市民」 安全保障上の懸念高まる 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（下）ＡＩ「減速」より覇権競争 トランプ氏、脅威論を一蹴 北米 トランプ氏と習氏、ＡＩ競争を対立する２超大国の関係緊密化の好機に 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（中）台湾巡り譲歩迫る習氏、武器売却でくぎを刺す 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（上）友好演出も核心課題先送り、「貿易休戦」２カ月延長 北米 米、ＩＣＣ「解体」へ圧力 追加制裁、運営に打撃も TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー