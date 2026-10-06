【連載】米中間選挙の最前線（上）軍都でも焦点は「家計」、安保重視も戦争長期化に懸念

11月３日の米中間選挙まで１カ月を切った。物価高、イラン戦争、移民など、さまざまな争点が飛び交う中、有権者は何を見て一票を決めるのか。下院多数派の行方を左右するとみられるバージニア州第２区とペンシルベニア州第10区。米選挙分析サイト「クック・ポリティカル・リポート」がいずれも「トスアップ（互角）」とする二つの接戦区を歩いた。（ワシントン川瀬裕也）

共和党現職のジェン・ギギンズ氏を支持するハービーさん＝９月18日、米バージニア州バージニアビーチ（川瀬裕也撮影）

■全米屈指の接戦区

首都ワシントンから南へ車で約３時間。バージニア州最大の都市、バージニアビーチに入ると、軍都の景色が出迎えてくれた。チェサピーク湾には灰色の軍艦が並び、飲食店にも錨（いかり）など海軍を思わせる装飾が目立つ。ここで接戦を繰り広げるのが共和党現職のジェン・キギンズ氏（55）と、民主党のエレイン・ルリア氏（51）だ。

キギンズ氏は海軍で10年間、ヘリコプター操縦士を務め、ルリア氏も海軍に約20年間勤務した退役中佐。ルリア氏が２０１８年に共和党から議席を奪い、22年にはキギンズ氏が同氏を破って奪還した。今回は４年ぶりの再戦となる。軍との結び付きが強い接戦区で、海軍出身の女性候補同士が再び議席を争う構図だ。

９月18日、この街で期日前投票が始まった。バージニア第２区は、州内で最も軍関係者が集中する地域だ。同日、キギンズ氏は市内で支持者集会を開いた。会場には、海軍のロゴが入った帽子や衣服を身に着けた退役軍人らが多く詰め掛けた。キギンズ氏は、第２区を「全米で最も重要な五つの選挙戦の一つ」と強調。「世論調査は文字通り同率だ」と述べ、家族や友人を期日前投票に連れ出すよう訴えた。

トランプ大統領も中間選挙を自身の政権運営と結び付ける。９月10日にテキサス州で開かれた共和党大会では、「私が投票用紙に載っていると思って投票してほしい」と支持者に訴え、共和党候補への投票を求めた。

ただ、期日前投票を済ませた人々に話を聞くと、共和党候補へ投じた一票の理由は「トランプ支持」だけではなかった。

■トランプ氏支持に濃淡

「トランプ氏はあまり好きではない」。特定の支持政党はないというケビンさん（23）は、この日、キギンズ氏に投票した。イランの核保有には反対し、共和党には減税や物価高対策を期待する。一方、トランプ氏が掲げる５０００㌦の配当案について尋ねると、「期待していない」と苦笑した。

バージニアビーチ生まれで、防衛産業のシステムエンジニアとして働くハービーさん（33）は、キギンズ、トランプ両氏を支持する熱心な共和党支持者だ。最も重視する争点はトランプ政権が力を入れる移民政策だ。しかし、イランとの戦争については「起きたこと自体が残念。できるだけ早く終わらせ、撤退すべきだ」と語り、戦争の長期化には否定的な見方を示した。

27年間軍務に就いた退役軍人のジョーさん（70）は、キギンズ氏が退役軍人医療に取り組んできたことを重視し、トランプ氏への評価より、地元で受けられる医療サービスという身近な実績を共和党を支持する理由に挙げた。

一方、前回はキギンズ氏に投票したものの、投票先を変え、今回はルリア氏に投票したというアンナさん（38）は、「トランプ氏がいる間は共和党を応援できない」と強い口調で語った。ルリア氏に投票した別の女性も、イラン戦争の長期化について「トランプ氏が戦争を始めなければ、今ほどガソリンは高くなっていなかった」と政権を批判した。

キギンズ氏は本紙の取材に、選挙終盤で有権者の関心が高いのは「生活費」だとの認識を示した。前政権から引き継いだインフレの影響が続いていると主張し、減税や政府支出の抑制を続ける必要があると強調。「改善には時間がかかるが、正しい方向に進んでいる」と語った。

この日の集会でキギンズ氏は、トランプ氏の名前をほとんど口にしなかった。トランプ氏が中間選挙を自身への「信任投票」と位置付ける一方、接戦区を戦う現職議員は、より地元に軸足を置いた訴えを前面に出しているように映った。

ルリア氏は生活費や医療など、家計に近い問題を前面に出してキギンズ氏を追う。安全保障への関心が高い軍都でも、日々の生活費は無視できない課題だ。国防や退役軍人支援の実績を訴えるキギンズ氏が、生活への不満にもどこまで応えられるか。共和党現職に突き付けられている課題だ。