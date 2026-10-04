トップ国際北米スタバの中国ウイグル初出店に批判　米議員「ジェノサイドに加担」
北米

スタバの中国ウイグル初出店に批判　米議員「ジェノサイドに加担」

By 編集部

米コーヒーチェーン大手スターバックスは９月29日、中国の新疆ウイグル自治区に初の店舗を開設した。【...全文を読む】

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