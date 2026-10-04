トップ国際北米スタバの中国ウイグル初出店に批判 米議員「ジェノサイドに加担」 北米 スタバの中国ウイグル初出店に批判 米議員「ジェノサイドに加担」 タグアメリカ会員向け 2026年10月5日 01時29分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 米コーヒーチェーン大手スターバックスは９月29日、中国の新疆ウイグル自治区に初の店舗を開設した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米、出産ツーリズムを警戒 急増する「中国育ちの米市民」 安全保障上の懸念高まる 人気記事 北米 米国防総省「国家防衛戦略」公表 最優先任務は「本土防衛」「ＧＤＰ比５％」全同盟国に要求 北米 台湾保護法案を可決 中国の脅威を抑止狙い 米下院 北米 韓総裁への実刑判決巡り、国際社会から相次ぐ懸念の声【ＮＥＷＳクローズ・アップ】 北米 米、新追加関税を発動 60の国・地域が対象 日本は12.5％ インタビュー 【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（12） 文化革命に対抗する現政権 米ハドソン研究所上級研究員 ジョン・フォンテ氏に聞く（下） 北米 ミネソタ不法移民捜査終了へ 「組織的妨害」で作戦困難に 北米 【連載】トランプＶＳ米名門大学―「文化マルクス主義」との戦い（１）大学の左翼支配、国の脅威 改革訴えたカーク氏凶弾に 北米 トランプ氏「出生地主義」再び見直し 対象絞る米大統領令に署名 新着記事 北米 米、出産ツーリズムを警戒 急増する「中国育ちの米市民」 安全保障上の懸念高まる 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（下）ＡＩ「減速」より覇権競争 トランプ氏、脅威論を一蹴 北米 トランプ氏と習氏、ＡＩ競争を対立する２超大国の関係緊密化の好機に 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（中）台湾巡り譲歩迫る習氏、武器売却でくぎを刺す 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（上）友好演出も核心課題先送り、「貿易休戦」２カ月延長 北米 米、ＩＣＣ「解体」へ圧力 追加制裁、運営に打撃も 北米 習氏、米に「台湾独立反対」要求 友好関係を強調 米中首脳会談 北米 米中首脳が会談へ、トランプ氏 異例の空港出迎え TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー