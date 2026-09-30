トップ国際北米トランプ氏と習氏、ＡＩ競争を対立する２超大国の関係緊密化の好機に 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 トランプ氏と習氏、ＡＩ競争を対立する２超大国の関係緊密化の好機に 【対訳ワシントン・タイムズ】 タグTOP NEWS2人工知能（ＡＩ）会員向け対訳ワシントン・タイムズ 2026年9月30日 12時15分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint トランプ大統領と中国の習近平国家主席は24日、人工知能（ＡＩ）の覇権を巡って両国が激しく競争していることを認める一方、ＡＩを新たな対立の火種にするのではなく、両国の経済的繁栄につなげるため、協力していく必要があるとの認識を示した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【連載】米中 せめぎ合う大国（中）台湾巡り譲歩迫る習氏、武器売却でくぎを刺す 人気記事 北米 「信教の自由」報告書 米国務省 中国のウイグル弾圧非難 旧統一教会にも注目 北米 性転換を悔いる若者たち 女性に戻ったクロエ・コールさん 北米 米、ベネズエラで軍事作戦 「麻薬テロの罪」で大統領夫妻を拘束 北米 ＣＩＡの政治的偏向に懸念高まる 20年米大統領選めぐり疑惑封殺 共和党が調査結果公表 北米 日韓で信教の自由弾圧、宗教指導者の逮捕相次ぐ―米当局者らが調査 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（１）トランプ氏 共産主義批判前面に、 民主党内で左派勢力拡大 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（上）友好演出も核心課題先送り、「貿易休戦」２カ月延長 北米 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】米政権 左派人権団体ＳＰＬＣを起訴 極右解体訴え 裏では資金提供 ヘイト扇動し寄付金募る 新着記事 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（中）台湾巡り譲歩迫る習氏、武器売却でくぎを刺す 北米 【連載】米中 せめぎ合う大国（上）友好演出も核心課題先送り、「貿易休戦」２カ月延長 北米 米、ＩＣＣ「解体」へ圧力 追加制裁、運営に打撃も 北米 習氏、米に「台湾独立反対」要求 友好関係を強調 米中首脳会談 北米 米中首脳が会談へ、トランプ氏 異例の空港出迎え 北米 習氏、米ワシントン到着 トランプ氏、異例の空港出迎え 北米 日米、対中で連携確認 首脳会談 ＡＩ・重要鉱物で協力 北米 ＦＢＩ、中国によるスパイ活動の急増を明らかに 【対訳ワシントン・タイムズ】 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー