トップ国際北米トランプ氏と習氏、ＡＩ競争を対立する２超大国の関係緊密化の好機に 　【対訳ワシントン・タイムズ】
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トランプ氏と習氏、ＡＩ競争を対立する２超大国の関係緊密化の好機に 　【対訳ワシントン・タイムズ】

By 編集部

トランプ大統領と中国の習近平国家主席は24日、人工知能（ＡＩ）の覇権を巡って両国が激しく競争していることを認める一方、ＡＩを新たな対立の火種にするのではなく、両国の経済的繁栄につなげるため、協力していく必要があるとの認識を示した。【...全文を読む】

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