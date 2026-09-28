トップ国際北米米、ＩＣＣ「解体」へ圧力 追加制裁、運営に打撃も 北米 米、ＩＣＣ「解体」へ圧力 追加制裁、運営に打撃も タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年9月28日 09時16分 By 川瀬 裕也 XLINEFacebookEmailPrint トランプ米政権が、戦争犯罪などを裁く国際刑事裁判所（ＩＣＣ）への圧力を一段と強めている。トランプ大統領は22日の国連総会一般討論演説で、ＩＣＣを「ならず者機関」と非難し、全加盟国に脱退を要求した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事習氏、米に「台湾独立反対」要求 友好関係を強調 米中首脳会談 人気記事 インタビュー 【インタビューfocus】キャリアより「神の使命」中国の人権弾圧に声上げる 元ＮＢＡ選手 エネス・カンター・フリーダム氏 インタビュー 【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（12） 文化革命に対抗する現政権 米ハドソン研究所上級研究員 ジョン・フォンテ氏に聞く（下） 北米 【連載】建国２５０年 アメリカの原点をたどる（１）「信仰の力」で国家を再建 北米 ＣＩＡの政治的偏向に懸念高まる 20年米大統領選めぐり疑惑封殺 共和党が調査結果公表 北米 カナダ、米に最大50％報復関税 ２００億ドル相当を対象 北米 「信教の自由」報告書 米国務省 中国のウイグル弾圧非難 旧統一教会にも注目 北米 トランプ氏、ハマス武装解除で「歴史的合意」 インタビュー 【岸田首相暗殺未遂―有識者の視点】 模倣犯を生んだ暴力の肯定 米ジョージタウン大学教授／ケビン・ドーク氏（上） 新着記事 北米 習氏、米に「台湾独立反対」要求 友好関係を強調 米中首脳会談 北米 米中首脳が会談へ、トランプ氏 異例の空港出迎え 北米 習氏、米ワシントン到着 トランプ氏、異例の空港出迎え 北米 日米、対中で連携確認 首脳会談 ＡＩ・重要鉱物で協力 北米 ＦＢＩ、中国によるスパイ活動の急増を明らかに 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 米主要５局、トランプ氏の代表取材停止 ＣＮＮなど３社排除に抗議 北米 「中立維持」問う国民投票へ―スイス 露の脅威背景に国論が二分 北米 イラン攻撃、共和党候補らは距離 トランプ氏と温度差 米中間選挙 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー