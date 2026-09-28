トップ国際北米米、ＩＣＣ「解体」へ圧力　追加制裁、運営に打撃も
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米、ＩＣＣ「解体」へ圧力　追加制裁、運営に打撃も

By 川瀬 裕也

トランプ米政権が、戦争犯罪などを裁く国際刑事裁判所（ＩＣＣ）への圧力を一段と強めている。トランプ大統領は22日の国連総会一般討論演説で、ＩＣＣを「ならず者機関」と非難し、全加盟国に脱退を要求した。【...全文を読む】

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