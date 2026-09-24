米中首脳が会談へ、トランプ氏　異例の空港出迎え

【ワシントン川瀬裕也】中国の習近平国家主席は23日、米首都ワシントン近郊のアンドルーズ統合基地に到着した。トランプ大統領はメラニア夫人と共に駐機場で出迎え、習氏夫妻を直接歓迎した。米大統領が同基地で外国首脳を迎えるのは11年ぶりで、異例の対応となった。習氏は24日、ホワイトハウスでトランプ氏と会談する。

23日、米メリーランド州のアンドルーズ統合基地で中国の習近平国家主席（左）を迎えるトランプ米大統領（右）（ＡＦＰ時事）

習氏と彭麗媛夫人が専用機を降りると、トランプ夫妻は握手で出迎えた。赤じゅうたんの両側には儀仗（ぎじょう）兵が並び、軍楽隊が両国国歌を演奏。礼砲が鳴らされ、Ｂ１戦略爆撃機２機が上空を飛行した。

習氏は到着に際しての書面談話で、米中は「ライバルではなくパートナーになるべきだ」と表明。「中華民族の偉大な復興」とトランプ氏が掲げる「米国を再び偉大にする」との目標は両立できるとの考えを示した。

ホワイトハウスによると、24日午前に習氏夫妻の公式歓迎式典が開かれ、閲兵式や軍事演技、Ｂ２戦略爆撃機などによる飛行が行われる。その後、トランプ、習両氏は大統領執務室で会談し、正午から閣僚らを交えた拡大会合に臨む。同日夜には国賓晩餐（ばんさん）会が開かれる。

会談では、関税などを巡る貿易戦争「休戦」の延長に加え、レアアース（希土類）など重要鉱物の安定供給、半導体・人工知能（ＡＩ）を巡る技術競争が主要な争点となる見込み。

米国は中国に対し、レアアース輸出の安定化や米国製品の購入拡大を求める一方で、中国は米国による先端技術への輸出規制緩和を求めている。さらに、台湾問題では米国の武器売却計画への中国側の警戒が強い。

対イラン関係も話し合われる見通しだ。中国のイランへの経済支援や米国の停戦・航行の自由確保への協力が焦点となる。ＡＩについては、急速な性能向上によるＡＩエージェントの暴走などの問題が相次いでおり、安全確保に向けた米中間の対話やルールづくりが議論される可能性がある。