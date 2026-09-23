トップ国際北米ＦＢＩ、中国によるスパイ活動の急増を明らかに　【対訳ワシントン・タイムズ】
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ＦＢＩ、中国によるスパイ活動の急増を明らかに　【対訳ワシントン・タイムズ】

By 編集部

中国など敵対国の情報機関は、この18カ月間で米国内における諜報活動や違法活動を強化しており、その間にＦＢＩは中国政府に関連する工作員60人を無力化したと、ＦＢＩ長官のカシュ・パテル氏が15日に議会で証言した。【...全文を読む】

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