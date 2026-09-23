トップ国際北米ＦＢＩ、中国によるスパイ活動の急増を明らかに 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 ＦＢＩ、中国によるスパイ活動の急増を明らかに 【対訳ワシントン・タイムズ】 タグTOP NEWS2スパイ防止法会員向け対訳ワシントン・タイムズ 2026年9月23日 16時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中国など敵対国の情報機関は、この18カ月間で米国内における諜報活動や違法活動を強化しており、その間にＦＢＩは中国政府に関連する工作員60人を無力化したと、ＦＢＩ長官のカシュ・パテル氏が15日に議会で証言した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米主要５局、トランプ氏の代表取材停止 ＣＮＮなど３社排除に抗議 人気記事 北米 【連載】再就任１年 トランプ大統領の米国（１）庶民の「常識」取り戻す ジェンダー思想・多様性を一掃 北米 ＣＩＡの政治的偏向に懸念高まる 20年米大統領選めぐり疑惑封殺 共和党が調査結果公表 北米 【連載】再就任１年 トランプ大統領の米国（６）価値観と実利の日米同盟へ インタビュー 【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（12） 文化革命に対抗する現政権 米ハドソン研究所上級研究員 ジョン・フォンテ氏に聞く（下） 北米 日韓で信教の自由弾圧、宗教指導者の逮捕相次ぐ―米当局者らが調査 北米 米主要５局、トランプ氏の代表取材停止 ＣＮＮなど３社排除に抗議 北米 米、ベネズエラで軍事作戦 「麻薬テロの罪」で大統領夫妻を拘束 北米 【連載】Ｇ７広島サミットの焦点（２） 米国、同盟国に注文 対中露で包囲網強化を狙う 新着記事 北米 米主要５局、トランプ氏の代表取材停止 ＣＮＮなど３社排除に抗議 北米 「中立維持」問う国民投票へ―スイス 露の脅威背景に国論が二分 北米 イラン攻撃、共和党候補らは距離 トランプ氏と温度差 米中間選挙 北米 米、グリーンランド安保で「合意」 トランプ氏「軍を大規模展開」 北米 「2020年代末までにＡＩが人類を滅ぼす可能性」 ＡＩ研究者ら警告 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 電力網を「国家安保」に ＡＩ・兵器生産の基盤再構築 米国 北米 韓総裁への実刑判決巡り、国際社会から相次ぐ懸念の声【ＮＥＷＳクローズ・アップ】 北米 カーク氏暗殺１年、大学の言論萎縮 半数超「率直に話しにくい」 米調査 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー