トップ国際北米「2020年代末までにＡＩが人類を滅ぼす可能性」 ＡＩ研究者ら警告 【対訳ワシントン・タイムズ】 北米 「2020年代末までにＡＩが人類を滅ぼす可能性」 ＡＩ研究者ら警告 【対訳ワシントン・タイムズ】 タグTOP NEWS2人工知能（ＡＩ）会員向け対訳ワシントン・タイムズ 2026年9月16日 16時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 今週アンソロピック社を退社した研究者が、急速に性能を高めている人工知能（ＡＩ）によって、２０２０年代の終わりまでに人類が絶滅する可能性があると警告した。制御不能となったＡＩによる人類絶滅の可能性について、業界内部から警鐘を鳴らした人物としては、これで３人目となる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事電力網を「国家安保」に ＡＩ・兵器生産の基盤再構築 米国 人気記事 北米 「信教の自由」報告書 米国務省 中国のウイグル弾圧非難 旧統一教会にも注目 北米 【連載】再就任１年 トランプ大統領の米国（６）価値観と実利の日米同盟へ 北米 共産主義「決して機能せず」 トランプ氏、米建国２５０年で演説 北米 ＣＩＡの政治的偏向に懸念高まる 20年米大統領選めぐり疑惑封殺 共和党が調査結果公表 北米 性転換を悔いる若者たち 女性に戻ったクロエ・コールさん 北米 【連載】Ｇ７広島サミットの焦点（２） 米国、同盟国に注文 対中露で包囲網強化を狙う インタビュー 【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（12） 文化革命に対抗する現政権 米ハドソン研究所上級研究員 ジョン・フォンテ氏に聞く（下） 北米 日韓で信教の自由弾圧、宗教指導者の逮捕相次ぐ―米当局者らが調査 新着記事 北米 電力網を「国家安保」に ＡＩ・兵器生産の基盤再構築 米国 北米 韓総裁への実刑判決巡り、国際社会から相次ぐ懸念の声【ＮＥＷＳクローズ・アップ】 北米 カーク氏暗殺１年、大学の言論萎縮 半数超「率直に話しにくい」 米調査 北米 バンス氏、民主党は「憎悪の党」 トランプ氏、２日連続で演説 米共和党大会 北米 「共産主義を打倒する」トランプ氏、民主党の左傾化批判 米共和党、中間選挙大会が開幕 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（４）全米規模で区割り戦争、「青い波」封じ込め図る 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（３）移民政策で両党が攻防、強硬策巡り世論対立が激化 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（２）石油開発で価格引き下げ狙う、米朝会談再開で巻き返しへ TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー