トップ国際北米「2020年代末までにＡＩが人類を滅ぼす可能性」　ＡＩ研究者ら警告　【対訳ワシントン・タイムズ】
北米

「2020年代末までにＡＩが人類を滅ぼす可能性」　ＡＩ研究者ら警告　【対訳ワシントン・タイムズ】

By 編集部

今週アンソロピック社を退社した研究者が、急速に性能を高めている人工知能（ＡＩ）によって、２０２０年代の終わりまでに人類が絶滅する可能性があると警告した。制御不能となったＡＩによる人類絶滅の可能性について、業界内部から警鐘を鳴らした人物としては、これで３人目となる。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事電力網を「国家安保」に　ＡＩ・兵器生産の基盤再構築　米国

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »