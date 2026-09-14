トップ国際北米電力網を「国家安保」に　ＡＩ・兵器生産の基盤再構築　米国
北米

電力網を「国家安保」に　ＡＩ・兵器生産の基盤再構築　米国

By 川瀬 裕也

トランプ米政権が、電力網を国家安全保障の中核に位置付ける動きを強めている。トランプ大統領はこのほど、海外製の送電設備などが米国の基幹電力システムにもたらす危険性を理由に「国家非常事態」を宣言。人工知能（ＡＩ）や防衛生産の拡大で電力需要が高まる中、変圧器や送電設備の国内供給体制の強化を急ぐ。【...全文を読む】

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