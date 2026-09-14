トップ国際北米電力網を「国家安保」に ＡＩ・兵器生産の基盤再構築 米国 北米 電力網を「国家安保」に ＡＩ・兵器生産の基盤再構築 米国 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年9月14日 13時54分 By 川瀬 裕也 XLINEFacebookEmailPrint トランプ米政権が、電力網を国家安全保障の中核に位置付ける動きを強めている。トランプ大統領はこのほど、海外製の送電設備などが米国の基幹電力システムにもたらす危険性を理由に「国家非常事態」を宣言。人工知能（ＡＩ）や防衛生産の拡大で電力需要が高まる中、変圧器や送電設備の国内供給体制の強化を急ぐ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事韓総裁への実刑判決巡り、国際社会から相次ぐ懸念の声【ＮＥＷＳクローズ・アップ】 人気記事 北米 【連載】建国２５０年 アメリカの原点をたどる（３）不法移民流入で揺らいだ法治 北米 対中抑止強化へ包括連携―日米首脳会談 背景に高市首相への信頼 北米 ＡＩ競争、国家総力戦へ 米「ジェネシス計画」 対中念頭、科学研究を再編 北米 中国企業の土地買収を警告 米共和党議員ら対応求める 北米 バンス氏、民主党は「憎悪の党」 トランプ氏、２日連続で演説 米共和党大会 北米 「共産主義を打倒する」トランプ氏、民主党の左傾化批判 米共和党、中間選挙大会が開幕 北米 米 ザワヒリ容疑者を殺害 バイデン氏「正義が下された」 北米 【連載】スパイ防止法制定―公約化される背景 (14) 米ＦＢＩ「おとり作戦」で摘発 新着記事 北米 韓総裁への実刑判決巡り、国際社会から相次ぐ懸念の声【ＮＥＷＳクローズ・アップ】 北米 カーク氏暗殺１年、大学の言論萎縮 半数超「率直に話しにくい」 米調査 北米 バンス氏、民主党は「憎悪の党」 トランプ氏、２日連続で演説 米共和党大会 北米 「共産主義を打倒する」トランプ氏、民主党の左傾化批判 米共和党、中間選挙大会が開幕 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（４）全米規模で区割り戦争、「青い波」封じ込め図る 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（３）移民政策で両党が攻防、強硬策巡り世論対立が激化 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（２）石油開発で価格引き下げ狙う、米朝会談再開で巻き返しへ 北米 【連載】岐路に立つ米国 中間選挙の争点（１）トランプ氏 共産主義批判前面に、 民主党内で左派勢力拡大 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー