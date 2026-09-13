韓総裁への実刑判決巡り、国際社会から相次ぐ懸念の声【ＮＥＷＳクローズ・アップ】

宗教指導者・人権関係者が抗議

韓国司法当局による世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）の韓鶴子総裁への実刑判決を巡り、国際社会から懸念の声が広がっている。宗教の自由や人権、適正手続きの観点から、政治家や宗教指導者、人権関係者らが相次いで韓国当局を批判し、判決の見直しを求めている。

トランプ米政権１期目に国際宗教の自由担当大使を務めたサム・ブラウンバック氏

トランプ米政権１期目に国際宗教の自由担当大使を務めたサム・ブラウンバック元上院議員は、「韓国における宗教の自由の後退はすべての人々にとって重大な問題である」と指摘した。

同氏は、韓総裁に対する有罪判決の根拠となった主張が、すでに教団から除名された元幹部によるものであることに言及しながら、「韓国の司法制度が民主主義国家として期待される水準を満たしていないことを示している」と懸念を表明した。

さらに同氏は、韓総裁に前科がなく健康状態も深刻であるにもかかわらず、あたかも重犯罪者のような扱いを受けていると批判した。

ブラウンバック氏はまた、中国共産党が韓総裁に対する訴追運動を支援しているとの報告についても言及し、「韓総裁と家庭連合は長年にわたり反共主義運動を展開してきたことで知られており、韓国政府は中国による影響力行使を警戒するべきだ」とした。

トランプ米大統領の宗教顧問を務めるマーク・バーンズ牧師（ＡＦＰ時事）

韓総裁を擁護する声は宗教界からも上がっている。トランプ大統領の宗教顧問の一人であるマーク・バーンズ牧師は、今回の判決に「重大な懸念」を表明した。バーンズ牧師は、韓総裁が世界中で数百万人に影響を与えてきた国際的宗教指導者であると指摘した上で、「政府が刑法を宗教団体や宗教指導者に対する武器として利用してはならない」と強調した。

さらに、礼拝する自由、組織する自由、発言する自由、公共生活に参加する自由は基本的人権であると指摘し、韓国政府に対して韓総裁の適正手続きと公平で透明な控訴審の保障を求めた。

またバーンズ牧師は、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、仏教、ヒンドゥー教、シク教など、あらゆる宗教指導者に対し、宗教的立場の違いを超え、宗教の自由の擁護のための連帯を呼び掛けた。同氏は「宗教の自由は他者の教義に賛成するか否かによって左右されるべきではない」と述べ、「相手の信仰を共有する必要はない。しかし、その人が信じる権利を守ることはできる」と訴えた。

人権団体からも厳しい批判が出ている。

米国を拠点とする「ラントス人権・正義財団」理事長のカトリーナ・ラントス・スウェット氏

米国を拠点とするラントス人権正義財団（カトリーナ・ラントス・スウェット理事長）は、韓国政府が韓鶴子総裁を標的にしていると非難し、今回の判決を「明白な不正義」と表現した。

同財団は、有罪判決の発端となった証言の信頼性に疑問を投げ掛けた上で、「83歳の宗教指導者が犯罪者のように扱われていることは民主国家として恥ずべきことである」と指摘した。

さらに同財団は、韓総裁の「本当の罪」は共産主義への原則的な反対姿勢にあるように見えると主張した。中国共産党が今回の訴追を後押ししているとの報告についても深刻な懸念を示し、信教の自由と民主主義を重視する人々はその動向を注視すべきだと訴えた。

同財団は韓国政府に対し、宗教の自由を守るという民主主義国家としての価値観を堅持するよう求めるとともに、控訴審の期間中は韓総裁の釈放を認めるべきだと主張している。

韓国では、家庭連合の韓鶴子総裁だけでなく、長老派セゲロ教会の孫賢宝牧師や、新天地イエス教会の李萬熙総会長らも当局による捜査や訴追の対象となっている。こうした状況の中、米国のニュート・ギングリッチ元下院議長やマイク・ポンペオ元国務長官も韓総裁への実刑判決について懸念を表明しており、韓国における宗教の自由を巡る問題は国際的な関心事となっている。

（外報部）