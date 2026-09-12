カーク氏暗殺１年、大学の言論萎縮　半数超「率直に話しにくい」　米調査

ユタ州プロボのメモリアルパークに設けられたチャーリー・カーク氏の追悼コーナー＝２０２５年９月12日（ＡＦＰ時事）

昨年、米西部ユタ州のユタバレー大学で起きた保守活動家チャーリー・カーク氏の暗殺事件が、全米の大学で言論への規制を強める一因となっていることが、ＮＰＯ「個人の権利と表現の自由財団（ＦＩＲＥ）」の調査で明らかになった。

フィラデルフィアを拠点とするＦＩＲＥが実施した調査では、大学生の半数以上が、２０２５年９月10日に起きた銃撃事件について、率直に話すことが難しいテーマだと回答した。中絶、トランプ大統領、イスラエル・パレスチナ紛争と並び、最もタブー視される話題の一つとなった。

カーク氏は講演ツアーの一環として同大学を訪れ、表現の自由について討論していた際に銃撃された。

ＦＩＲＥの年次ランキングでは、過去１年間にカーク氏の暗殺について発言した学生や教員を処分した少なくとも10校が、表現を抑圧したとしてＦ（落第）評価を受けた。

ワシントン大学は、研究者がⅩ（旧ツイッター）に投稿したカーク氏に関する発言について調査したこと、テキサス州立大学は、学内の追悼集会でカーク氏の死をあざ笑った学生に圧力をかけたこと、テネシー大学は、カーク氏がいない方が世界は良くなると投稿した人類学教授を解雇したことが、それぞれ問題視された。

ＦＩＲＥの主任研究員ショーン・スティーブンス氏は声明で「データは、カーク氏の暗殺が全米の大学に今なお悪影響を及ぼしていることを示している」と指摘。「その影響は、暗殺が起きたユタバレー大学で最も顕著なようだが、事件が全米の大学に萎縮効果をもたらしたことは明らかだ」と強調した。

大学間の表現の自由の促進状況を比較するため20年に始まったＦＩＲＥの年次報告は今回で７回目。２６１校の約６万２０００人の学生を対象に調査した。

ニューヨーク大学は、学内で複数の反イスラエル集会を阻止したことから、今年のランキングで最下位となった。次いで評価が低かったのは、テキサス州立大学、ワシントン大学の順だった。

アイビーリーグの名門で、「Ｆ」評価となったペンシルベニア大学のジョナサン・ジマーマン教授（教育史学）は、今回の調査で、カーク氏の死によって高等教育での「言論の自由を巡る深い矛盾」が浮き彫りになったと指摘する。

ジマーマン氏は取材に対し「大学での（個人や団体の言動を糾弾して排除しようとする）『キャンセルカルチャー』を非難してきた保守派が、カーク氏について間違った発言をした教授を解雇する運動の先頭に立った。一方、『暴力的な』発言を禁止する大学の言論への規則を支持してきたリベラル派は、同僚にはカーク氏について暴力的な発言をする権利があると主張した」との見方を示した。（ワシントン・タイムズ特約）