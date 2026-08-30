トップ国際北米米海軍再建、日韓に期待　中国の造船能力に危機感　台湾有事念頭
北米

米海軍再建、日韓に期待　中国の造船能力に危機感　台湾有事念頭

By 川瀬 裕也

トランプ米政権が、低迷する米国の造船業を立て直すため、日本や韓国など同盟国の造船力を本格的に活用する方針を打ち出している。中国が圧倒的な造船能力を背景に海軍力を急速に増強する一方、米国では艦艇の建造遅延や技術者不足が深刻化している。【...全文を読む】

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