トップ国際北米米海軍再建、日韓に期待 中国の造船能力に危機感 台湾有事念頭 北米 米海軍再建、日韓に期待 中国の造船能力に危機感 台湾有事念頭 タグTOP NEWSワールドスコープ会員向け 2026年8月31日 08時55分 By 川瀬 裕也 XLINEFacebookEmailPrint トランプ米政権が、低迷する米国の造船業を立て直すため、日本や韓国など同盟国の造船力を本格的に活用する方針を打ち出している。中国が圧倒的な造船能力を背景に海軍力を急速に増強する一方、米国では艦艇の建造遅延や技術者不足が深刻化している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事カナダ、米に最大50％報復関税 ２００億ドル相当を対象次の記事米、エジプト大手銀行を制裁へ 対イラン「経済作戦」本格化 人気記事 北米 米、対イラン攻撃を一時停止 外交交渉の行方を見極めか LGBT 「花屋のおばあちゃん」の戦い インタビュー トランプ氏は米復活の象徴 麗澤大学准教授 ジェイソン・モーガン氏に聞く 北米 スペイン、鉄壁パスサッカー 相手シュート２本に封じるーW杯サッカー 北米 米保守活動家撃たれ死亡 トランプ氏勝利に貢献 北米 トランプ氏の立候補認める 米連邦最高裁 コロラド州の判断覆す 北米 トランプ氏「出生地主義」再び見直し 対象絞る米大統領令に署名 北米 米国 台湾関係法見直しを 現在の情勢にそぐわず ポンペオ前国務長官ら提言 新着記事 北米 米、エジプト大手銀行を制裁へ 対イラン「経済作戦」本格化 北米 カナダ、米に最大50％報復関税 ２００億ドル相当を対象 北米 米、対イラン制裁を大幅強化 「経済的孤立作戦」開始 北米 米連邦地裁 移民ビザ発給停止は「無効」 トランプ政権に打撃 北米 コロナ起源巡る調査を妨害 米衛生研元職員、通信記録の隠蔽認める 北米 米戦略報告、攻撃抑止へ技術的優位を重視 潜水艦戦力を最優先 北米 米、ＩＣＣ赤根氏ら制裁、イスラエル首相逮捕状に反発 「主権への攻撃許さず」 北米 米移民政策、第２段階へ 合法滞在者にも厳格化 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー