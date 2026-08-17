トップ国際北米米移民政策、第２段階へ 合法滞在者にも厳格化 北米 米移民政策、第２段階へ 合法滞在者にも厳格化 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年8月17日 10時50分 By 川瀬 裕也 XLINEFacebookEmailPrint トランプ米政権が、不法移民だけでなく、合法的に米国に入国・滞在する外国人への管理を強めている。米国務省はこのほど、第２次トランプ政権発足後に取り消した外国人のビザが17万５０００件を超えたと発表した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ホルムズ海峡を「米国領」に トランプ氏発言にイラン反発 人気記事 北米 カナダ山火事、米北東部にも煙 トランプ氏、関税上乗せ示唆 北米 クック諸島など国家承認 米政権 インタビュー 【連載】中国、薬物で米国を弱体化 「もしトラ」どうなる米外交 米国第一政策研究所上級研究員 スティーブ・イェーツ氏に聞く（下） 北米 移民政策で日本へしわ寄せも 麗澤大学国際学部准教授 ジェイソン・モーガン氏に聞く【連載】トランプ米政権再始動へ 世界はどう変わる（13） 北米 中国企業の土地買収を警告 米共和党議員ら対応求める LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 【連載】「もしトラ」どうなる米外交 元米国防副次官補 エルブリッジ・コルビー氏に聞く 北米 台湾保護法案を可決 中国の脅威を抑止狙い 米下院 新着記事 北米 ホルムズ海峡を「米国領」に トランプ氏発言にイラン反発 北米 トランプ氏、イラン要求を一蹴 「海峡は米国が支配」とけん制 北米 イラン、米に損害補償など要求 米メディア「合意に新たな障害」 北米 トランプ氏「出生地主義」再び見直し 対象絞る米大統領令に署名 北米 ＡＩ競争、国家総力戦へ 米「ジェネシス計画」 対中念頭、科学研究を再編 北米 米大統領、共産主義に“宣戦布告”、急進左派が民主党で伸長 北米 トランプ氏、ハマス武装解除で「歴史的合意」 北米 中国軍、コロナ研究に関与 武漢研究所との連携浮き彫り TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー