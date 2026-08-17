トップ国際北米米移民政策、第２段階へ　合法滞在者にも厳格化
北米

米移民政策、第２段階へ　合法滞在者にも厳格化

By 川瀬 裕也

トランプ米政権が、不法移民だけでなく、合法的に米国に入国・滞在する外国人への管理を強めている。米国務省はこのほど、第２次トランプ政権発足後に取り消した外国人のビザが17万５０００件を超えたと発表した。【...全文を読む】

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