トップ国際北米ＡＩ競争、国家総力戦へ　米「ジェネシス計画」　対中念頭、科学研究を再編
北米

ＡＩ競争、国家総力戦へ　米「ジェネシス計画」　対中念頭、科学研究を再編

By 編集部

トランプ米政権は、人工知能（ＡＩ）を活用して科学技術研究を加速させる大型プロジェクト「ジェネシス・ミッション」を本格始動させた。ホワイトハウスは７月22日、第一弾として連邦政府による総額50億ドル（約８０００億円）超の投資を発表。エネルギーや半導体、新素材など幅広い分野でＡＩを研究開発の中核に据える方針を打ち出した。【...全文を読む】

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