トップ国際北米ＡＩ競争、国家総力戦へ 米「ジェネシス計画」 対中念頭、科学研究を再編 北米 ＡＩ競争、国家総力戦へ 米「ジェネシス計画」 対中念頭、科学研究を再編 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年8月3日 08時13分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint トランプ米政権は、人工知能（ＡＩ）を活用して科学技術研究を加速させる大型プロジェクト「ジェネシス・ミッション」を本格始動させた。ホワイトハウスは７月22日、第一弾として連邦政府による総額50億ドル（約８０００億円）超の投資を発表。エネルギーや半導体、新素材など幅広い分野でＡＩを研究開発の中核に据える方針を打ち出した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米大統領、共産主義に“宣戦布告”、急進左派が民主党で伸長 人気記事 北米 トランプ氏出席の夕食会で発砲 米首都 大統領は無事、容疑者拘束 北米 トランプ氏、ハマス武装解除で「歴史的合意」 北米 「信教の自由」日本側に強調 米国務省年次報告書 家庭連合への解散請求に注目 北米 対イラン作戦「圧倒的な勝利」米大統領がテレビ演説 ２～３週間は攻撃を続行 LGBT 米ディズニー「作品に同性愛」 子供に悪影響 蝕まれる「夢の国」 北米 台湾保護法案を可決 中国の脅威を抑止狙い 米下院 北米 米国 ビザ滞在期間を短縮 不正利用防止へ新規則 北米 全世界に15％の新関税導入 米大統領 最高裁「違法」判決受け 新着記事 北米 米大統領、共産主義に“宣戦布告”、急進左派が民主党で伸長 北米 トランプ氏、ハマス武装解除で「歴史的合意」 北米 中国軍、コロナ研究に関与 武漢研究所との連携浮き彫り 北米 米司令官、攻撃停止進言か 対イラン空爆「効果の限界」 北米 米、対イラン攻撃を一時停止 外交交渉の行方を見極めか 北米 米、新追加関税を発動 60の国・地域が対象 日本は12.5％ 北米 日本は世界と戦えたのか、監督・コーチに海外経験をーW杯サッカー 北米 米、カナダに追加関税50％を発表 トランプ氏「差別的扱い」理由に TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー