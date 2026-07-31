トップ国際北米中国軍、コロナ研究に関与 武漢研究所との連携浮き彫り 北米 中国軍、コロナ研究に関与 武漢研究所との連携浮き彫り タグTOP NEWS2会員向け 2026年7月31日 09時38分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中国人民解放軍の研究者が２０１８年、コロナウイルス試料３本を米ミネソタ大へひそかに送ろうとしていたことが、米上院委員会が公開した機密解除文書で明らかになった。試料は後に武漢ウイルス研究所（ＷＩＶ）が関わる研究に使われており、中国軍がコロナウイルス研究に深く関与していた実態が改めて浮かび上がった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米司令官、攻撃停止進言か 対イラン空爆「効果の限界」 人気記事 北米 米一般教書 トランプ氏「歴史的大転換」 民主党ＬＧＢＴ政策を批判 インタビュー 【インタビューfocus】キャリアより「神の使命」中国の人権弾圧に声上げる 元ＮＢＡ選手 エネス・カンター・フリーダム氏 北米 【連載】Ｇ７広島サミットの焦点（２） 米国、同盟国に注文 対中露で包囲網強化を狙う 北米 「母の故郷が消えていく」米家庭連合信徒ら 日本大使館前で訴え 米ワシントン インタビュー 無人戦力で中国の「量」に対抗 米海軍制服組トップ ダリル・コードル海軍作戦部長 ワシントン・タイムズ紙が独占インタビュー 北米 女子スポーツ判決、トランプ氏に追い風 トランス政策の保守回帰鮮明に 北米 米教育現場でＬＧＢＴ見直し進む 性自認秘匿に最高裁が歯止め トランプ氏「親の権利」推進 北米 共産主義「決して機能せず」 トランプ氏、米建国２５０年で演説 新着記事 北米 米司令官、攻撃停止進言か 対イラン空爆「効果の限界」 北米 米、対イラン攻撃を一時停止 外交交渉の行方を見極めか 北米 米、新追加関税を発動 60の国・地域が対象 日本は12.5％ 北米 日本は世界と戦えたのか、監督・コーチに海外経験をーW杯サッカー 北米 米、カナダに追加関税50％を発表 トランプ氏「差別的扱い」理由に 北米 米ＮＹ連邦庁舎前で放火 移民当局に抗議の男拘束 北米 スペイン、鉄壁パスサッカー 相手シュート２本に封じるーW杯サッカー 北米 女子スポーツ判決、トランプ氏に追い風 トランス政策の保守回帰鮮明に TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー