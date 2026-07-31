トップ国際北米中国軍、コロナ研究に関与　武漢研究所との連携浮き彫り
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中国軍、コロナ研究に関与　武漢研究所との連携浮き彫り

By 編集部

中国人民解放軍の研究者が２０１８年、コロナウイルス試料３本を米ミネソタ大へひそかに送ろうとしていたことが、米上院委員会が公開した機密解除文書で明らかになった。試料は後に武漢ウイルス研究所（ＷＩＶ）が関わる研究に使われており、中国軍がコロナウイルス研究に深く関与していた実態が改めて浮かび上がった。【...全文を読む】

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