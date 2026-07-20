トップ国際北米女子スポーツ判決、トランプ氏に追い風 トランス政策の保守回帰鮮明に 北米 女子スポーツ判決、トランプ氏に追い風 トランス政策の保守回帰鮮明に タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年7月20日 13時57分 By 川瀬 裕也 XLINEFacebookEmailPrint 米連邦最高裁はこのほど、公立学校や大学の女子スポーツへのトランスジェンダー女性（出生時は男性）の参加を制限する州法を合憲と判断した。女子スポーツへの参加資格を巡る論争は近年の米国政治で、保守派とリベラル派が激しく対立してきた象徴的な争点だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事優勝はスペイン、２度目の制覇 アルゼンチン連覇ならず 人気記事 北米 【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（３）文化革命、ソ連以上の脅威 北米 米、造船業立て直しへ、海軍増強 中国への遅れ逆転する 予算局長官 インタビュー 【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（12） 文化革命に対抗する現政権 米ハドソン研究所上級研究員 ジョン・フォンテ氏に聞く（下） 北米 【米大統領選2024】「暗殺リスク」の懸念現実に 北米 米、対イラン海上封鎖を再開 トランプ氏、ホルムズ貨物に20％負担要求 コラム 【ワシントン発 ビル・ガーツの眼】中国の影響工作が浮き彫りに「米国人の心理を巧みに利用」 LGBT 子供の性転換を支持 バイデン米政権 「制度的児童虐待」の批判 北米 宗教の自由の拡大を約束 バンス氏、国際宗教自由サミットで演説 新着記事 北米 優勝はスペイン、２度目の制覇 アルゼンチン連覇ならず 北米 カナダ山火事、米北東部にも煙 トランプ氏、関税上乗せ示唆 北米 米国 ビザ滞在期間を短縮 不正利用防止へ新規則 北米 米政府 選挙介入巡る機密文書公開 トランプ氏「中国が侵害」と主張 北米 米、対イラン海上封鎖を再開 トランプ氏、ホルムズ貨物に20％負担要求 北米 日韓で信教の自由弾圧、宗教指導者の逮捕相次ぐー米当局者らが調査 北米 地方政治狙う中国の影 前市長が「違法代理人」認める 米加州 北米 共産主義「決して機能せず」 トランプ氏、米建国２５０年で演説 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー