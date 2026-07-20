トップ国際北米女子スポーツ判決、トランプ氏に追い風　トランス政策の保守回帰鮮明に
北米

女子スポーツ判決、トランプ氏に追い風　トランス政策の保守回帰鮮明に

By 川瀬 裕也

米連邦最高裁はこのほど、公立学校や大学の女子スポーツへのトランスジェンダー女性（出生時は男性）の参加を制限する州法を合憲と判断した。女子スポーツへの参加資格を巡る論争は近年の米国政治で、保守派とリベラル派が激しく対立してきた象徴的な争点だ。【...全文を読む】

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